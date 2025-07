São Carlos gera 1.605 empregos nos primeiros 5 meses de 2025

Compartilhar no facebook

Linha de montagem: setor industrial continua a todo vapor, puxando o emprego de São CarlosIndústria - Crédito: Divulgação

São Carlos gerou 1.605 novos postos de trabalho entre janeiro e maio deste ano. Neste período foram registradas 20.767 contratações e 19.162 demissões. Os dados são do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgado pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Renda nesta segunda-feira, 30 de junho. A pesquisa inclui somente os trabalhadores formalmente admitidos, com carteira assinada e direitos trabalhistas.

Em comparação ao mesmo período do ano passado houve uma queda de aproximadamente 19% no número de novos posto de trabalho. Nos primeiros cinco meses de 2024, houve a criação de 1.971 empregos.

INDÚSTRIA EM DESTAQUE - Entre janeiro e maio, o setor que puxou a geração de empregos em São Carlos foi a indústria, com 694 novos postos de trabalho abertos, diferença entre 4.615 admissões e 3.921 demissões.

Serviços vem em seguida com 546 novos contratos abertos, saldo entre 9.096 contratações e 8.554 demissões. A construção gerou 276 vagas, pois admitiu 1.699 e demitiu 1.423 pessoas. O comércio absorveu 4.732 pessoas e cortou7 outras f4.665, com saldo positivo de 67 vagas. Por sua vez, a agricultura abriu 22 postos de trabalho, pois contatou 624 pessoas e cortou outras 603.

282 EMPREGOS GERADOS EM MAIO – Em maio deste ano, São Carlos registrou a criação de apenas 282 vagas. Este é saldo entre 40.27 admissões e 3.745 demissões. O segmento que mais gerou empregos foi a construção com 11 vagas, diferença entre 411 admissões e 296 demissões.

Depois vem o comércio com 1.017 contratações e 952 cortes, com saldo positivo de 67 empregos. Serviços gerou 50 vagas, diferença entre 1.607 admissões e 1.557 demissões. A indústria abriu 45 vagas, pois absorveu 879 pessoas e cortou outras 834. Já a agricultura garantiu 7 postos de trabalho, com 113 admissões e 106 desligamentos.

