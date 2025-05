São Carlos gera 1.349 empregos no 1º quadrimestre de 2025

Linha de montagem: setor industrial continua a todo vapor, puxando o emprego de São CarlosIndústria - Crédito: Divulgação

De acordo com o CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, divulgado na tarde desta quarta-feira, 28 de maio, São Carlos gerou 1.349 novos postos de trabalho no período entre janeiro e abril. Este saldo é a diferença entre 16.671 contratações e 15.322 demissões. O CAGED pesquisa o trabalho formal, ou seja, aquele que tem carteira registrada e com todos os direitos previstos na CLT e na Constituição Federal.

O emprego em São Carlos foi puxado pelo setor da indústria, que abriu 650 vagas. O segmento promoveu, no período analisado, 3.727 admissões e 3.077 cortes. Serviços veio em segundo lugar, com 517 empregos gerados, diferença entre 7.469 novos contratos e 6.952 rescisões.

A construção responde por 177 novos postos de trabalho, saldo entre 1.286 admissões e 1.109 desligamentos. A agricultura abriu 15 postos de trabalho, pois contratou 510 e demitiu 495. O único setor que apresentou saldo negativo foi o comércio. Esta área contratou 3.679 e dispensou 3.689, resultando no corte de 10 empregos.

ABRIL – O mês de abril, segundo o CAGED apresentou a abertura de 372 novos empregos em São Carlos, com 4099 admissões e 3.727 demissões. A indústria foi a campeã do mês, abrindo 156 vagas, com 946 novos contratos e 790 desligamentos. O comércio apresentou recuperação, abrindo 93 postos de trabalho. Neste período, o segmento contratou 966 pessoas e demitiu 873.

A construção participou com 55 novos postos de trabalho, pois registrou 323 contratos e rescindiu outros 268. Serviços admitiu 1.726 e demitiu 1.690, com saldo positivo de 36 empregos. A agricultura abriu 32 vagas, diferença entre 138 contratações e 106 cortes.

ARARAQUARA GERA 1.720 VAGAS - A economia de Araraquara abriu 1.720 postos de trabalho entre janeiro e abril de 2025. Neste período houve 16.066 admissões e 14.346 demissões. O setor que mais gerou empregos foi a construção, com a abertura de 932 vagas, saldo entre 2.676 contratações e 1.744 cortes. Serviços gerou 841 vagas, pois contratou 6.790 e demitiu 5.949.

A indústria gerou 128 empregos, pois contratou 2.701 pessoas e cortou outras 2.573. Outros dois setores apresentaram saldo negativo. O comércio admitiu 3.581e demitiu 3.667, eliminando 86 vagas. A agricultura contratou 318 e cortou 413, somando 95 postos de trabalho fechados.

ABRIL – Em abril, Araraquara gerou 131 empregos, pois admitiu 3.688 e demitiu 3.577. O emprego foi puxado por serviços, com 201 empregos gerados, diferença entre 897 contratações e 567 desligamentos. O comércio apresentou 60 novos postos de trabalho, saldo entre 897 novos contratos e 567 rescisões. A agricultura gerou 8 vagas, diferença entre 81 admissões e 73 demissões.

Dois segmentos apresentaram dados negativos. A construção absorveu 529 trabalhadores e cortou outros 567. Assim, eliminou 38 vagas. Mas os piores números vieram da indústria, com 100 vagas eliminadas. Foram registrados pelo setor em abril, 556 novos contratos e 656 desligamentos.

RIO CLARO ABRE 1.743 POSTOS DE TRABALHO - Os cinco segmentos econômicos de Rio Claro avaliados pelo CAGED geraram 1.743 vagas de trabalho, pois a economia local contratou 13.926 pessoas e demitiu 12.183. Serviços gerou 701 novas vagas, diferença entre 5.366 admissões e 4.665 demissões.

A construção abriu 530 vagas, com 1.557 novos contratos e 1.027 desligamentos. A indústria também teve boa contribuição para os números positivos, criando 518 novos empregos, com 4.121 admissões e 3.603 demissões.

A agricultura foi responsável pela geração de 46 vagas, diferença entre 239 admissões e 193 demissões. O único setor com saldo negativo foi o comércio, com 2.643 contratações, 2.695 desligamentos, o que resultou no fechamento de 52 postos de trabalho.

ABRIL – No quarto mês de 2025, Rio Claro gerou 228 novos empregos, pois admitiu 3.274 trabalhadores e demitiu 3.046. Serviços puxou a geração de vagas, com saldo e 219, diferença entre 1.369 admissões e 1.150 desligamentos. Depois vem a construção, que contratou 304 e cortou 249, com saldo positivo de 55.

O comércio gerou 25 novos postos de trabalho, pois admitiu 5650 e demitiu 625. A agricultura gerou uma vaga, diferença entre 47 contratações e 46 desligamentos. O único setor com saldo negativo foi a indústria. Esta área contratou 904 e cortou 976, com a eliminação de 72 postos de trabalho.



