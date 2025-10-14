São Carlos figura entre as 15 cidades paulistas que mais criaram empregos no mês de agosto

Casa do Trabalhador - Crédito: Marco Rogério

São Carlos foi destaque no levantamento divulgado pela Fundação Seade com base nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No mês de agosto, o município registrou saldo positivo de 584 vagas com carteira assinada, figurando entre as 15 cidades paulistas com melhor desempenho no período.

O resultado reflete a recuperação e a estabilidade econômica observadas no interior paulista, especialmente em polos industriais e de serviços como São Carlos. Segundo o levantamento, o estado de São Paulo criou 45 mil empregos formais em agosto, resultado de 706 mil admissões e 661 mil desligamentos. Com isso, o estoque de empregos formais alcançou 14,8 milhões no território paulista.

No acumulado do ano (de janeiro a agosto), o estado gerou 437 mil novas vagas, o que representa quase 2 mil empregos por dia e 29% de todas as vagas criadas no Brasil no mesmo período.

Os setores que mais contribuíram para o desempenho estadual foram Serviços (228 mil vagas), Indústria (73 mil), Construção Civil (47 mil), Comércio (50 mil) e Agricultura (38 mil).

Em agosto, São Paulo também teve o maior salário médio de admissão do país, atingindo R$ 2.612,69.

Além de São Carlos, outras cidades que se destacaram na geração de empregos foram São Paulo (16.464 vagas), Osasco (2.748), Guarulhos (1.207), Santo André (1.072), Tatuí (956) e São José dos Campos (918).

A sequência de saldos positivos reforça a posição de São Carlos como polo de desenvolvimento e inovação, com uma economia diversificada e forte presença de setores de tecnologia, indústria e serviços — características que sustentam sua relevância regional na geração de empregos.

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em agosto:

Sao Paulo: 16.464 Osasco: 2.748 Guarulhos: 1.207 Santo Andre: 1.072 Tatui: 956 Taubate: 945 Sao Jose dos Campos: 918 Sumare: 793 Sao Caetano do Sul: 767 Santos: 746 Sao Roque: 741 Sao Bernardo do Campo: 664 Sorocaba: 638 Mogi das Cruzes: 587 Sao Carlos: 584 Campinas: 533 Jundiai: 502 Presidente Prudente: 461 Monte Mor: 451 Cotia: 442 Diadema: 437 Lencois Paulista: 401 Poa: 359 Marilia: 357 Atibaia: 320 Bebedouro: 312 Sao Vicente 311 Mococa: 310 Americana: 297 Itaquaquecetuba: 296 Franca: 285 Guaruja: 277 Guaratingueta: 276 Jacarei: 274 Nova Odessa: 273 Birigui: 271 Hortolandia: 266 Salto: 266 Franco da Rocha: 265 Ribeirao Preto: 262 Itu: 261 Agudos: 239 Caieiras: 227 Pindamonhangaba: 225 Itapeva: 219 Paranapanema: 205 Itapolis: 193 Leme: 191 Itapevi: 190 Monte Azul Paulista: 183

