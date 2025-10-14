São Carlos figura entre as 15 cidades paulistas que mais criaram empregos no mês de agosto

São Carlos foi destaque no levantamento divulgado pela Fundação Seade com base nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No mês de agosto, o município registrou saldo positivo de 584 vagas com carteira assinada, figurando entre as 15 cidades paulistas com melhor desempenho no período.
O resultado reflete a recuperação e a estabilidade econômica observadas no interior paulista, especialmente em polos industriais e de serviços como São Carlos. Segundo o levantamento, o estado de São Paulo criou 45 mil empregos formais em agosto, resultado de 706 mil admissões e 661 mil desligamentos. Com isso, o estoque de empregos formais alcançou 14,8 milhões no território paulista.
No acumulado do ano (de janeiro a agosto), o estado gerou 437 mil novas vagas, o que representa quase 2 mil empregos por dia e 29% de todas as vagas criadas no Brasil no mesmo período.
Os setores que mais contribuíram para o desempenho estadual foram Serviços (228 mil vagas), Indústria (73 mil), Construção Civil (47 mil), Comércio (50 mil) e Agricultura (38 mil).
Em agosto, São Paulo também teve o maior salário médio de admissão do país, atingindo R$ 2.612,69.
Além de São Carlos, outras cidades que se destacaram na geração de empregos foram São Paulo (16.464 vagas), Osasco (2.748), Guarulhos (1.207), Santo André (1.072), Tatuí (956) e São José dos Campos (918).
A sequência de saldos positivos reforça a posição de São Carlos como polo de desenvolvimento e inovação, com uma economia diversificada e forte presença de setores de tecnologia, indústria e serviços — características que sustentam sua relevância regional na geração de empregos.
Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em agosto:
- Sao Paulo: 16.464
- Osasco: 2.748
- Guarulhos: 1.207
- Santo Andre: 1.072
- Tatui: 956
- Taubate: 945
- Sao Jose dos Campos: 918
- Sumare: 793
- Sao Caetano do Sul: 767
- Santos: 746
- Sao Roque: 741
- Sao Bernardo do Campo: 664
- Sorocaba: 638
- Mogi das Cruzes: 587
- Sao Carlos: 584
- Campinas: 533
- Jundiai: 502
- Presidente Prudente: 461
- Monte Mor: 451
- Cotia: 442
- Diadema: 437
- Lencois Paulista: 401
- Poa: 359
- Marilia: 357
- Atibaia: 320
- Bebedouro: 312
- Sao Vicente 311
- Mococa: 310
- Americana: 297
- Itaquaquecetuba: 296
- Franca: 285
- Guaruja: 277
- Guaratingueta: 276
- Jacarei: 274
- Nova Odessa: 273
- Birigui: 271
- Hortolandia: 266
- Salto: 266
- Franco da Rocha: 265
- Ribeirao Preto: 262
- Itu: 261
- Agudos: 239
- Caieiras: 227
- Pindamonhangaba: 225
- Itapeva: 219
- Paranapanema: 205
- Itapolis: 193
- Leme: 191
- Itapevi: 190
- Monte Azul Paulista: 183