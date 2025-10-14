(16) 99963-6036
Empregos

São Carlos figura entre as 15 cidades paulistas que mais criaram empregos no mês de agosto

14 Out 2025 - 09h13Por Da redação
Casa do Trabalhador - Crédito: Marco RogérioCasa do Trabalhador - Crédito: Marco Rogério

São Carlos foi destaque no levantamento divulgado pela Fundação Seade com base nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No mês de agosto, o município registrou saldo positivo de 584 vagas com carteira assinada, figurando entre as 15 cidades paulistas com melhor desempenho no período.

O resultado reflete a recuperação e a estabilidade econômica observadas no interior paulista, especialmente em polos industriais e de serviços como São Carlos. Segundo o levantamento, o estado de São Paulo criou 45 mil empregos formais em agosto, resultado de 706 mil admissões e 661 mil desligamentos. Com isso, o estoque de empregos formais alcançou 14,8 milhões no território paulista.

No acumulado do ano (de janeiro a agosto), o estado gerou 437 mil novas vagas, o que representa quase 2 mil empregos por dia e 29% de todas as vagas criadas no Brasil no mesmo período.

Os setores que mais contribuíram para o desempenho estadual foram Serviços (228 mil vagas), Indústria (73 mil), Construção Civil (47 mil), Comércio (50 mil) e Agricultura (38 mil).

Em agosto, São Paulo também teve o maior salário médio de admissão do país, atingindo R$ 2.612,69.

Além de São Carlos, outras cidades que se destacaram na geração de empregos foram São Paulo (16.464 vagas), Osasco (2.748), Guarulhos (1.207), Santo André (1.072), Tatuí (956) e São José dos Campos (918).

A sequência de saldos positivos reforça a posição de São Carlos como polo de desenvolvimento e inovação, com uma economia diversificada e forte presença de setores de tecnologia, indústria e serviços — características que sustentam sua relevância regional na geração de empregos.

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em agosto:

  1. Sao Paulo: 16.464
  2. Osasco: 2.748
  3. Guarulhos: 1.207
  4. Santo Andre: 1.072
  5. Tatui: 956
  6. Taubate: 945
  7. Sao Jose dos Campos: 918
  8. Sumare: 793
  9. Sao Caetano do Sul: 767
  10. Santos: 746
  11. Sao Roque: 741
  12. Sao Bernardo do Campo: 664
  13. Sorocaba: 638
  14. Mogi das Cruzes: 587
  15. Sao Carlos: 584
  16. Campinas: 533
  17. Jundiai: 502
  18. Presidente Prudente: 461
  19. Monte Mor: 451
  20. Cotia: 442
  21. Diadema: 437
  22. Lencois Paulista: 401
  23. Poa: 359
  24. Marilia: 357
  25. Atibaia: 320
  26. Bebedouro: 312
  27. Sao Vicente 311
  28. Mococa: 310
  29. Americana: 297
  30. Itaquaquecetuba: 296
  31. Franca: 285
  32. Guaruja: 277
  33. Guaratingueta: 276
  34. Jacarei: 274
  35. Nova Odessa: 273
  36. Birigui: 271
  37. Hortolandia: 266
  38. Salto: 266
  39. Franco da Rocha: 265
  40. Ribeirao Preto: 262
  41. Itu: 261
  42. Agudos: 239
  43. Caieiras: 227
  44. Pindamonhangaba: 225
  45. Itapeva: 219
  46. Paranapanema: 205
  47. Itapolis: 193
  48. Leme: 191
  49. Itapevi: 190
  50. Monte Azul Paulista: 183

Últimas Notícias