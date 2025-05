São Carlos ficou em 36º lugar na geração de empregos no primeiro trimestre de 2025

Linha de produção da Husqvarna: Setor fabril: a indústria foi o grande destaque na geração de empregos em São Carlos nos primeiros meses do ano - Crédito: divulgação



São Carlos ficou em na 36ª colocação na geração de empregos nos primeiros três meses de 2025 entre os 645 municípios do estado de São Paulo. Neste período, a cidade gerou 966 vagas em cinco setores. Este número é o saldo entre 12.55 admissões de trabalhadores e 11.589 demissões. Os dados são oficiais do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda. A pesquisa CAGED registra a movimentação do emprego formal, ou seja, aquele com carteira assinada e todos os direitos previstos na CLT.

O setor que mais gerou empregos neste primeiro trimestre foi a indústria, com 495 vagas geradas, saldo entre 2.780 contratações e 2.285 desligamentos. Depois vem serviços, com 474 novos postos de trabalho, com 5.733 novos contratos e 5.259 cortes. A construção abriu 125 empregos, pois absorveu 964 pessoas e desligou outras 839.

Dois setores apresentaram números negativos. A agricultura cortou 17 vagas, pois admitiu 372 e desligou 389.O comércio apresentou saldo negativo de 111 postos de trabalho. Este segmento contratou 2.706 e cortou 2.817.

Na região central, Matão se destacou, tendo gerado 2.329 novos postos de trabalho formal nos primeiros três meses de 2025.

ARARAQUARA – Araraquara ficou em 23º lugar entre os municípios paulistas no primeiro trimestre, gerando 1.568 empregos, diferença entre 12.348 admissões e 10.780 demissões. A construção foi quem mais abriu vagas, chegando a 965. Serviços gerou 635 e a indústria outros 220. O comércio apresentou saldo negativo de 149 vagas e a agricultura fechou 103 postos de trabalho.

RIO CLARO – O município de Rio Claro abriu 1.509 vagas entre janeiro e março deste ano e ficou na 27ª posição no ranking do emprego paulista. Foram 10.637 admissões contra 9.128 demissões. A indústria gerou 589 vagas, a construção 473, serviços 484 e agricultura 45. Por outro lado, o comércio fechou 82 postos de trabalho.

SÃO CARLOS TEVE NÚMEROS NEGATIVOS EM MARÇO – O mês de março foi marcado pelo fechamento de 43 postos de trabalho em São Carlos. Este é o saldo entre 3.921 admissões e 3.964 demissões. A agricultura fechou 42 vagas, pois admitiu 115 e demitiu 157. A indústria gerou 72 empregos, com 856 contratações e 784 demissões.

A construção abriu 58 vagas, com 306 novos contratos e 248 desligamentos. O comércio cortou 86 vagas, pois admitiu 873 e demitiu 959. Serviços também apresentou saldo negativo com 1.771 admissões e 1.816 demissões. Matão gerou 1.085 empregos formais em março e ficou em 5º lugar no ranking paulista. Santa Rita do Passa Quatro gerou 625 vagas, ficando na 15ª posição.

PERÍODO DE DOZE MESES – Nos meses entre abril de 2024 e março de 2025, somando-se 12 meses, o município da região que se destaca no ranking paulista de emprego foi Matão, que ficou em 16º lugar com 4.063 vagas geradas.

Araraquara também se destacou, com a abertura de 3.000 vagas no mercado formal, ficando na 23ª posição. São Carlos vem logo atrás, ficando na 33ª colocação, com 2.213 empregados gerados em 12 meses. Santa Rita do Passa Quatro gerou 2.016 postos de trabalho e ficou em 39º lugar.

NO ESTADO DE SÃO PAULO - No total, o Estado de São Paulo criou 209.656 vagas de emprego com carteira assinada nos primeiros três meses deste ano, o equivalente a 2,3 mil por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No acumulado de 12 meses (de abril de 2024 a março de 2025), foram 453.496 oportunidades. Só no mês de março o saldo foi de 34.864 postos de trabalho.

Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,24% em março, 1,46% no trimestre e 3,22% no acumulado de 12 meses.

Além disso, São Paulo criou 48,7% do total de vagas com carteira assinada do país em março, 32% do total no 1º trimestre e 28,1% em 12 meses.



VEJA AS 50 CIDADES COM MAIOR SALDO DE VAGAS NO 1º TRIMESTRE:

1 -São Paulo: 48.250

2 -Guarulhos: 7.769

3 -Campinas: 5.540

4 -Bauru: 5.422

5 - Sorocaba: 4.834

6 - Osasco: 4.308

7 - Ribeirão Preto: 3.635

8 - Franca: 2.688

9 - Paulínia: 2.638

10 - São Jose dos Campos: 2.619

11 - Limeira: 2.596

12 -Piracicaba: 2.463

13 -Santos: 2.382

14 - Santo André: 2.340

15 -Matão: 2.329

16 -São Bernardo do Campo: 2.256

17 -Jundiaí: 2.091

18 - São Jose do Rio Preto: 1.827

19 - Cotia: 1.695

20 -Mogi-Guaçu: 1.687

21 - Diadema: 1.63922 -

22 -Birigui: 1.587

23 -Araraquara: 1.568

24 -Mauá: 1.555

25 - Carapicuíba: 1.552

26 -Sertãozinho: 1.545

27 -Rio Claro: 1.509

28 - Indaiatuba: 1.472

29 -Cajamar: 1.353

30 - Sumaré: 1.319

31 -Jaboticabal: 1.261

32 -Taubaté: 1.253

33 -Tatuí: 1.038

34 -Catanduva: 1.005

35 -Guariba: 996

36 -São Carlos: 966

37 -São Caetano do Sul: 921

38 -Nova Odessa: 907

39 -Hortolândia: 904

40 -Bebedouro: 902

41 -Jau: 876

42 - Pitangueiras: 874

43 - Andradina: 872

44 -Itatiba: 872

45 -Luís Antônio: 858

46- Marilia: 844

47 - Presidente Prudente: 843

48 - Novo Horizonte: 833

49 - Itaquaquecetuba: 822

50 - Monte Azul Paulista: 822

