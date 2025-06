São Carlos fica em 34º lugar no ranking paulista do emprego em 2025

O setor de Serviços foi o responsável por criar o maior número de vagas de emprego. - Crédito: Governo de SP Agência SP/Divulgação

Com 1.349 postos de trabalho gerados nos primeiros quatro meses, São Carlos aparece na trigésima quarta posição na geração de empregos entre os 645 municípios do Estado de São Paulo. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

No acumulado de 12 meses (de maio de 2024 a abril de 2025), a cidade ficou no 26º lugar com 2.442 oportunidades geradas. Só no mês de abril, o saldo foi de 372 postos de trabalho, o que coloca o município em 38º na geração de vagas no mercado de trabalho.

O estado de São Paulo criou 284.033 vagas de emprego com carteira assinada nos primeiros quatro meses deste ano, o equivalente a 2,4 mil por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No acumulado de 12 meses (de maio de 2024 a abril de 2025), foram 452.776 oportunidades. Só no mês de abril, o saldo foi de 72.283 postos de trabalho.

Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,5% em abril, 1,98% no acumulado do ano e 3,2% no acumulado de 12 meses.

Além disso, o estado criou 28% do total de vagas com carteira assinada do país em abril, 31% do total no quadrimestre e 27,5% em 12 meses. Assim, São Paulo se consolida como a unidade da Federação que tem maior saldo de vagas do país.

São Paulo – vagas criadas

Abril: 72.283

Acumulado do ano: 284.033

Últimos 12 meses (de maio de 2024 a abril de 2025): 452.776

Sudeste – vagas criadas

Abril: 129.950

Acumulado do ano: 440.380

Últimos 12 meses (de maio de 2024 a abril de 2025): 731.864

Brasil – vagas criadas

Abril: 257.528

Acumulado do ano: 922.362

Últimos 12 meses (de maio de 2024 a abril de 2025): 1.641.330

Setores com mais contratações

O setor de Serviços foi o responsável por criar o maior número de vagas de emprego em abril. Veja os setores com melhor desempenho:

Serviços: 40.166

Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas: 13.474

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas: 12.959

Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais: 10.261

Transporte, armazenagem e correio: 9.496

Indústria geral: 9.381

Atividades Administrativas e Serviços Complementares: 9.086

Indústrias de Transformação: 9.037

Saúde Humana e Serviços Sociais: 6.341

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: 5.345

Construção: 4.432

Alojamento e alimentação: 4.093

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas: 2.470

Educação: 2.177

Salário médio

Em abril, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.552,62, seguido por Distrito Federal (R$ 2.349,17), Santa Catarina (R$ 2.283,40) e Rio de Janeiro (R$ 2.272,53). No Brasil, o salário médio no período ficou em R$ 2.251,81. O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.408,86). O aumento do salário em São Paulo foi de 1,53% em relação a março.

