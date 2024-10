São Carlos está entre as campeãs de vagas de emprego com carteira assinada em agosto

Avenida São Carlos, no Centro de São Carlos - Crédito: SCA

O estado de São Paulo criou 60.770 vagas de emprego com carteira assinada no mês de agosto. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego. De janeiro a agosto deste ano, foram criados 502.167 postos. Já no acumulado de 12 meses (de agosto de 2023 a agosto de 2024), foram 493.984 oportunidades.

Veja abaixo os 50 municípios paulistas campeões de vagas de emprego

Mês de agosto (em relação a julho)

São Paulo: 20.122 Osasco: 2.345 Guarulhos: 2.026 Campinas: 1.659 Santo André: 1.432 São Bernardo do Campo: 1.358 Ribeirão Preto: 1.094 Jundiaí: 1.027 Sorocaba: 1.002 São José dos Campos: 972 Santos: 867 São José do Rio Preto: 738 São Caetano do Sul: 721 Diadema: 568 Bauru: 567 Mogi das Cruzes: 515 Limeira: 502 São Carlos: 480 Marília: 432 Franca: 423 Itu: 419 Indaiatuba: 414 Jacareí: 402 Botucatu: 385 São Sebastião: 380 Guarujá: 376 Praia Grande: 376 Paulínia: 372 Piracicaba: 367 Lençóis Paulista: 362 Carapicuíba: 347 Presidente Prudente: 343 Americana: 339 Rio Claro: 338 Itaquaquecetuba: 329 Jaboticabal: 325 Itapeva: 324 Cotia: 317 Cruzeiro: 309 Santana de Parnaíba: 307 Vargem Grande Paulista: 305 Itapevi: 283 Mauá: 280 Barueri: 272 Tatuí: 253 Vargem Grande do Sul: 252 Cabreúva: 249 Santa Rita do Passa Quatro: 247 Atibaia: 244 São Vicente: 243

Acumulado do ano (de janeiro a agosto)

São Paulo: 142.291 Guarulhos: 15.301 Campinas: 13.753 São Bernardo do Campo: 9.915 Sorocaba: 9.244 São José dos Campos: 7.859 Santo André: 7.793 Osasco: 7.377 Ribeirão Preto: 6.353 São Caetano do Sul: 6.211 São José do Rio Preto: 6.075 Franca: 5.688 Santos: 5.667 Mogi das Cruzes: 4.936 Jundiaí: 4.664 Piracicaba: 4.490 Bauru: 4.051 Botucatu: 3.868 Barueri: 3.867 Limeira: 3.806 Indaiatuba: 3.679 São Carlos: 3.594 Bebedouro: 3.530 Taubaté: 3.211 São José do Rio Pardo: 3.105 Santana de Parnaíba: 3.018 Cotia: 2.988 Sertãozinho: 2.881 Rio Claro: 2.858 Diadema: 2.845 Araraquara: 2.799 Paulínia: 2.783 Sumaré: 2.759 Cajamar: 2.692 Araras: 2.601 Itu: 2.512 Marília: 2.473 Atibaia: 2.417 Presidente Prudente: 2.398 Carapicuíba: 2.307 Itaquaquecetuba: 2.293 Mauá: 2.156 Santa Rita do Passa Quatro: 2.146 Barra Bonita: 2.112 Itapetininga: 2.108 Itupeva: 2.005 Jacareí: 1.922 Araçatuba: 1.892 Vargem Grande do Sul: 1.851 Tatuí: 1.793

Acumulado de 12 meses (de agosto de 2023 a agosto de 2024)

São Paulo: 166.839 Guarulhos: 18.923 Campinas: 15.261 Santo André: 11.221 São Bernardo do Campo: 11.141 Sorocaba: 9.263 São José dos Campos: 8.950 Santos: 7.888 Osasco: 6.723 Ribeirão Preto: 6.642 Mogi das Cruzes: 5.753 São José do Rio Preto: 5.738 Barueri: 5.200 Piracicaba: 4.775 São Caetano do Sul: 4.386 Cajamar: 4.354 Taubaté: 4.131 Indaiatuba: 3.683 Botucatu: 3.659 Paulínia: 3.566 Santana de Parnaíba: 3.546 Jundiaí: 3.530 Sertãozinho: 3.509 Mauá: 3.256 Presidente Prudente: 3.089 Cotia: 3.088 Praia Grande: 3.064 Bauru: 3.024 Itaquaquecetuba: 2.910 Itu: 2.724 Marília: 2.687 Itupeva: 2.449 Diadema: 2.341 São Carlos: 2.334 Araçatuba: 2.298 Araraquara: 2.170 Limeira: 2.135 Cubatão: 2.106 Atibaia: 2.060 Cabreúva: 2.050 Carapicuíba: 2.047 Franca: 2.019 Salto: 2.001 Tatuí: 1.954 Lençóis Paulista: 1.948 Rio Claro: 1.895 Suzano: 1.885 Sumaré: 1.795 Santa Rita do Passa Quatro: 1.794 São Roque: 1.769

Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,42% em agosto, 3,62% no acumulado do ano e 3,56% em 12 meses.

Além disso, São Paulo criou 26% do total de vagas com carteira assinada do país em junho, 29% do total no acumulado do ano e 28% do total em 12 meses.

Leia Também