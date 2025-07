São Carlos está entre as 50 cidades que mais geraram empregos em maio no Estado de São Paulo

Linha de produção da Tecumseh - Crédito: Divulgação

São Carlos segue se destacando na geração de empregos e aparece entre as 50 cidades paulistas com maior saldo de vagas de trabalho formal criadas em maio de 2025. De acordo com dados da Fundação Seade, com base no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego, o município registrou 282 novas vagas com carteira assinada no mês.

O desempenho local contribuiu para o bom momento do mercado de trabalho no Estado de São Paulo, que registrou mais de 33 mil novos postos de trabalho apenas em maio. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, o estado já criou 310 mil vagas — uma média de 2 mil por dia.

São Carlos também aparece com destaque no acumulado do ano, com saldo de 1.605 vagas criadas entre janeiro e maio, e no recorte de 12 meses (de junho de 2024 a maio de 2025), com 2.519 novos postos de trabalho.

No total, o estado foi responsável por 22% de todas as vagas com carteira assinada geradas no Brasil em maio, 32% no acumulado do ano e 27% no período de 12 meses, consolidando São Paulo como a unidade da Federação com maior saldo positivo de empregos formais no país.

O levantamento mostra que, além da capital paulista, cidades do interior como Matão, São José do Rio Pardo, Pontal, Santa Rita do Passa Quatro e São Carlos vêm registrando bom desempenho no mercado de trabalho, com crescimento expressivo na criação de oportunidades.

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em maio:

São Paulo: 8.893 Osasco: 2.762 Matão: 1.197 Sorocaba: 919 São José do Rio Pardo: 894 Santo André: 855 Barueri: 834 Guarulhos: 834 Jundiaí: 758 Pontal: 734 São Caetano do Sul: 678 Cajamar: 675 São José dos Campos: 643 Jandira: 617 Bauru: 604 Bebedouro: 550 Santa Cruz do Rio Pardo: 546 Capela do Alto: 524 Paulínia: 515 Mogi-Guaçu: 486 Mogi das Cruzes: 461 Santa Rita do Passa Quatro: 455 Mauá: 354 Louveira: 334 Campinas: 317 Altinópolis: 291 Colombia: 291 São Carlos: 282 Cotia: 281 Penápolis: 280 Franca: 276 Promissão: 270 Atibaia: 267 Araras: 251 Ibiúna: 251 Santos: 250 Caconde: 248 Taubaté: 233 Buritizal: 228 Pedregulho: 206 Santa Bárbara D’Oeste: 205 Paraguaçu Paulista: 202 Botucatu: 198 Jeriquara: 197 Presidente Prudente: 197 Salto: 189 Reginópolis: 182 Ourinhos: 176 Espírito Santo do Pinhal: 174 São Joao da Boa Vista: 173

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas no acumulado do ano:

São Paulo: 71.512 Guarulhos: 11.381 Osasco: 8.149 Campinas: 7.920 Sorocaba: 7.654 Bauru: 6.197 Matão: 5.392 São José dos Campos: 4.711 Ribeirão Preto: 4.544 Santo André: 4.531 Jundiaí: 4.046 São Bernardo do Campo: 3.804 Piracicaba: 3.634 Santos: 3.387 Franca: 3.253 Limeira: 3.233 Mogi-Guaçu: 2.945 São José do Rio Preto: 2.735 Cajamar: 2.661 Mauá: 2.301 Cotia: 2.094 Taubaté: 2.032 São José do Rio Pardo: 2.020 Diadema: 1.964 Paulínia: 1.959 Birigui: 1.940 Indaiatuba: 1.881 Araraquara: 1.811 Bebedouro: 1.788 Rio Claro: 1.754 Pontal: 1.729 Santa Rita do Passa Quatro: 1.725 São Carlos: 1.605 Atibaia: 1.604 Carapicuíba: 1.591 Catanduva: 1.565 Presidente Prudente: 1.506 Sumaré: 1.492 Araras: 1.395 São Caetano do Sul: 1.372 Capela do Alto: 1.328 Luís Antônio: 1.291 Mogi das Cruzes: 1.281 Itapetininga: 1.275 Botucatu: 1.244 Colombia: 1.224 Itaquaquecetuba: 1.182 Penápolis: 1.178 Tatuí: 1.175 Jaú: 1.169

