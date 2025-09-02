São Carlos está entre as 50 cidades paulistas que mais geraram empregos em julho

A Casa do Trabalhador, ligada à Secretaria Adjunta de Trabalho, Emprego e Renda, subordinada à Pasta de Desenvolvimento Econômico, conseguiu, entre janeiro e maio deste ano, empregar 555 são-carlenses nas empresas da cidade, o equivalente a 13,7% do total - Crédito: Marco Rogério

São Carlos aparece no ranking das 50 cidades do estado de São Paulo que mais geraram empregos formais no mês de julho. Segundo levantamento da Fundação Seade, com base nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego, o município criou 264 novos postos de trabalho com carteira assinada no período.

O desempenho local acompanha a tendência positiva observada em todo o estado, que fechou julho com saldo de 43 mil vagas. No acumulado de 2025, já são mais de 390 mil empregos criados em São Paulo, o que equivale a cerca de 2 mil novas oportunidades por dia.

Crescimento no estado

No comparativo, o crescimento foi de 0,29% apenas em julho, 2,73% nos sete primeiros meses do ano e 2,82% nos últimos 12 meses (de agosto de 2024 a julho de 2025). Nesse período, foram geradas 403 mil vagas de emprego no estado.

Além disso, São Paulo se mantém como o motor do mercado de trabalho brasileiro: foi responsável por 33% das contratações no país em julho, 29% no acumulado do ano e 27% no acumulado de 12 meses.

Posição de São Carlos no ranking

Entre os destaques regionais, Matão (365 vagas) também aparece à frente de São Carlos, evidenciando a força do interior paulista na geração de empregos. Outras cidades próximas, como Ribeirão Preto (327) e Pirassununga (270), também figuram no levantamento.

