São Carlos chega a 26.536 MEIs ativos

MEI: segundo especialista, São Carlos tem um crescimento constante desta modalidade de empreendedor, reflexo direto da mudança no modelo de empreendedorismo no país - Crédito: Agência Brasil

O número de microempreendedores individuais (MEIs) ativos alcançou 26.536 no primeiro semestre deste ano em São Carlos. O número mantém a tendência de avanço dos últimos anos. Dentre estes empreendedores, 13.918 são homens e 12.618 são mulheres. Os dados são do dia 30 de junho de 2025.

"Se olharmos para o número de MEIs em São Carlos nos últimos anos, vemos essa tendência. Ela está ligada à nova dinâmica da economia, que tem promovido a inclusão produtiva de pessoas que antes estavam fora das atividades econômicas formais. Muitos profissionais que hoje atuam como MEI já trabalhavam de maneira informal havia bastante tempo e encontraram na formalização uma oportunidade de ampliar sua atuação”, afirma Aurélio Saraiva Guimarães, Líder Operacional de Negócios do Sebrae-SP.

"Por exemplo, após a pandemia, as plataformas digitais se consolidaram como importantes canais de vendas, e muitos enxergaram nesse cenário uma chance real de geração de renda. Para ingressar nesse mercado digital, contudo, a formalização — isto é, ter um CNPJ — se tornou essencial, e o MEI oferece uma alternativa simples, rápida e acessível para isso”, destaca ele.

O Sebrae-SP oferece uma série de serviços gratuitos para apoiar o MEI em todas as etapas do negócio — da formalização à gestão. Entre os principais, estão a abertura de CNPJ, emissão de boletos (DAS), declaração anual de faturamento, além de orientações sobre obrigações fiscais, direitos e regularização. Além disso, o Sebrae disponibiliza cursos online, consultorias com especialistas, ferramentas para criação de plano de negócios e ações voltadas ao marketing digital e à ampliação das vendas. Há também iniciativas para inserção do MEI em plataformas de e-commerce e em políticas públicas, como o Contrata+Brasil, que conecta microempreendedores a demandas de órgãos públicos — e o Sebrae entra com capacitação.

4,5 MILHÕES NO ESTADO – O número de microempreendedores individuais (MEIs) alcançou 4,5 milhões em abril de 2025 no Estado de São Paulo, mantendo a trajetória de crescimento da última década. Em 2014, eram 341 mil MEIs e, em 2018, ultrapassavam 1 milhão, de acordo com estudo da Fundação Seade, elaborado a partir do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), da Receita Federal.

No período de 2014 a 2025, a participação de homens no total de MEIs no estado paulista passou de 51,4% para 54,6%, enquanto a das mulheres recuou de 48,6% para 45,4%.

Na distribuição dos MEIs por atividade econômica, notam-se diferenças de gênero em algumas áreas. Enquanto transporte e construção concentram, respectivamente, 85,1% e 92,0% de homens, a situação se inverte em serviços domésticos (95,4%) e saúde humana e serviços sociais (87,5%), atividades quase inteiramente ocupadas por mulheres.

Vale observar que o percentual de MEIs por sexo é uma estimativa calculada a partir de uma base de dados especial elaborada pela Fundação Seade, com cerca de 300 mil registros, que associa prenomes ao sexo e possibilita estabelecer uma relação entre o prenome dos MEIs e a referida base.

Número de MEIs em São Carlos nos últimos anos:

30/06/2020: 17.343

30/06/2021: 20.652

30/06/2022: 23.356

30/06/2023: 24.840

30/06/2024: 26.049

30/06/2025: 26.536

Para mais informações, o MEI pode entrar em contato pelo telefone (16) 3362-1820.

Leia Também