Santander inaugura centro de desenvolvimento em São Carlos e abre 300 vagas de emprego

Onovolab irá abrigar centro de desenvolvimento do Santander - Crédito: Divulgação

O Santander Brasil vai inaugurar, ainda no terceiro trimestre deste ano, o novo centro de pesquisa e desenvolvimento de seu braço tecnológico, o Santander Tecnologia e Inovação. Localizado no Onovolab, polo de inovação em São Carlos, o espaço empregará 300 especialistas em tecnologia, todos dedicados ao desenvolvimento de novas soluções e também a acelerar a evolução das ferramentas digitais utilizadas pelo Banco e seus clientes.

O recrutamento de recém-formados e profissionais com experiência com tecnologias de ponta já foi iniciado. O foco imediato é em especialistas de Big Data, Mobile, Web, Cloud Computing, Inteligência Artificial e DevOps, entre outras áreas de conhecimento que devem ser as responsáveis pelos próximos grandes avanços e disrupturas no modo como as pessoas se relacionam com as instituições financeiras.

“Esse é mais um passo da nossa busca incessante por um ecossistema digital cada vez mais eficiente, ágil e seguro. Para chegar lá, precisamos trabalhar com os melhores profissionais da área de tecnologia do País. E nada melhor do que construir o nosso novo centro tecnológico em uma das principais regiões incubadoras de talentos da América Latina”, diz Ede Viani, vice-presidente de Tecnologia e Operações do Santander Brasil.

Criado há pouco mais de dois anos, o Onovolab abriga hoje cerca de 70 empresas de diferentes portes, em especial startups, nas antigas instalações de uma fábrica de tecidos, dentro de uma área total de 21 mil metros quadrados. “Transformamos esse espaço em uma fábrica de inovação, onde 450 especialistas já estão em atividade”, conta Anderson Criativo, CEO do Onovolab. “A chegada do Santander foi uma grata surpresa, por ser o banco que acreditou em nosso projeto desde o início, permitindo a abertura de nossa conta. E agora iniciamos uma parceria que contribui para acelerar o nosso crescimento e nos consolidar como um polo nacional de tecnologia.”

Banco de talentos

Os interessados em conhecer as vagas disponíveis e se inscrever no processo seletivo podem utilizaro endereço https://santander-tech.gupy.io/. No site também é possível se cadastrar em um banco de talentos para vagas de tecnologia focado na diversidade. Residentes na capital, região metropolitana

e na cidade de São Carlos podem concorrer a todas as vagas para as quais tenham afinidade, utilizando o mesmo cadastro.

Os candidatos pré-selecionados receberão um link para realização de testes online: aderência à cultura, lógica e uso do português são alguns dos testes propostos. Caso sejam aprovados nessa etapa, a próxima é a entrevista com o RH.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também