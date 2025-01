Santander abre inscrições para Programa de Estágio; há vagas em São Carlos

O Santander Brasil está contratando estudantes universitários para seu Programa de Estágio 2025. São mais de 200 vagas em diversos estados brasileiros, para atuação em agências e áreas administrativas do Banco, como Atacado, Finanças, Riscos, Varejo, Auditoria, Jurídico, Pessoas & Ouvidoria e Tecnologia. No estado de São Paulo há vagas em Americana, Caraguatatuba, Cubatão, Itapetininga, Piracicaba, Santo André, São Carlos e São José do Rio Preto, além da capital paulista.

Os benefícios incluem bolsa auxílio compatível com o mercado, assistência médica, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, programas de desenvolvimento e trabalho flexível. As inscrições podem ser feitas até 09 de fevereiro pelo portal https://www.santander.com.br/hotsite/carreiras/programa-de-estagio.html

O processo seletivo contará com etapas como inscrição, testes, dinâmica de grupo e avaliação com o gestor da área. Os aprovados iniciarão suas atividades no Santander entre março e abril de 2025. De acordo com Germanuela De Abreu, Vice-presidente Executiva de Pessoas e Ouvidoria do Santander Brasil, o banco busca jovens talentos alinhados aos valores da instituição. “Buscamos jovens que encaram desafios e que sejam apaixonados por aprender e crescer em um ambiente dinâmico. Os escolhidos estarão em equipes responsáveis por projetos importantes para o cliente Santander. Cerca de 50% dos nossos estagiários são efetivados ou promovidos em até 16 meses de contrato”, destaca a executiva.

O processo seletivo do Programa de Estágio Santander é conduzido pela Universia, empresa do ecossistema Santander que é especializada em empregabilidade. “A Universia realiza o processo selecionando os melhores talentos, levando em conta a diversidade e a inclusão. O Santander é o lugar ideal para quem quer construir uma carreira profissional sólida”, diz Marcio Giannico, Head Sênior de Governos, Instituições, Universidades e Universia no Brasil.

Leia Também