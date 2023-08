Santander abre 30 vagas de estágio para pessoas pretas ou pardas em São Carlos

Unidade da F1RST em São Carlos - Crédito: DIVULGAÇÃO

A F1RST, empresa de tecnologia do Santander, lança neste mês de agosto uma rodada de contratações para universitários pretos ou pardos. Serão contratados 30 estudantes para a unidade da F1RST em São Carlos. Há ainda outras 40 oportunidades em São Paulo – nas regiões de Interlagos e Santo Amaro. As 70 vagas são destinadas às áreas de Ciências e Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Software, Sistema de Informação e Tecnologia de Defesa Cibernética.

A contratação é imediata e os aprovados irão atuar nos times da F1RST de Dados, Qualidade, Tecnologia e Cultura Organizacional. Os interessados devem estar cursando a partir do segundo semestre da graduação ou curso de tecnólogo.

Além de se autodeclarar preto ou pardo, são requisitos conhecimento do pacote Office, boa comunicação e disponibilidade para estagiar 6 horas por dia. As inscrições para o processo seletivo vão até 31 de agosto e devem ser feitas exclusivamente nos links a seguir:

Vagas de estágio para a F1RST São Carlos – https://epartner2.vagas.com.br/v2544703?link_cand=https%3A//site.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D2544703%26j%3Dt%26sslon%3D1%26ss%3D1

Vagas de estágio para a F1RST São Paulo – https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/f1rst-programa-de-estagio-em-tecnologia-para-negros-sao-paulo-sp-v1

ESTÁGIO NO SANTANDER

O Santander Brasil também está com as inscrições abertas para o seu próximo ciclo do Programa de Estágio de 2023. São mais de 200 vagas para atuação nas lojas do Banco e nas áreas de Atacado, Finanças, Riscos, Varejo, Auditoria, Jurídico, Pessoas & Ouvidoria, CFO, Institucional e Tecnologia & Operações. As oportunidades são para São Paulo.

Os benefícios incluem bolsa auxílio compatível com o mercado, assistência médica, trilha de desenvolvimento, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte e flex work com 2 dias de home-office por semana. Para participar, basta ser estudante de graduação ou tecnólogo a partir do 2° semestre e ter disponibilidade para jornada de trabalho de 4h ou 6h diárias. As inscrições podem ser feitas até 25 de agosto de 2023 pelo portal Santander | Trabalhe conosco – Programa de Estágio

O processo seletivo inclui inscrição, assessments online, dinâmica de grupo e avaliação final com o gestor da área. Os selecionados começarão a trabalhar no Santander ou em empresas do Grupo em setembro. Todos os candidatos selecionados terão acesso a uma trilha de desenvolvimento que desenvolve soft skills (habilidades comportamentais) e hard skills (habilidades técnicas) essenciais para sua área de atuação. A trilha também inclui uma imersão na cultura Santander e encontros de desenvolvimento e aprendizado com executivos e líderes do banco para aprofundar a formação profissional.

