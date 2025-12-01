Santa Casa de São Carlos abre 15 vagas para Auxiliar de Limpeza

Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos está com 15 vagas abertas para o cargo de Auxiliar de Limpeza no setor de Hotelaria. Para se candidatar, é necessário ter Ensino Fundamental, sendo desejável o Ensino Médio completo, e disponibilidade para a jornada 12x36, tanto no período diurno quanto noturno.

O candidato deve ter noções básicas de limpeza, capacidade de organizar o tempo e os recursos disponíveis durante as atividades de higienização, além de habilidades como bom relacionamento interpessoal, proatividade, comunicação eficaz, atenção aos detalhes e destreza manual.

É obrigatório apresentar comprovação das vacinas COVID-19 (mínimo 3 doses), Hepatite B (3 doses), Tríplice Viral (2 doses) e Dupla Adulto (reforço em dia). Os currículos devem ser enviados para o e-mail processoseletivo@santacasasaocarlos.com.br.

