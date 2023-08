SAAE abre vagas para estágio remunerado

SIGA O SCA NO

SAAE São Carlos - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), em parceria com o CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, informa que abrirá inscrições para processo seletivo de admissão de estagiários que cursam Administração, Biologia, Química, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica e Serviço Social. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site Portal CIEE no período de 10 a 28 de agosto, até às 12h. Todo o processo será conduzido pelo CIEE.



Para se inscrever é necessário estar matriculado e com frequência em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação. A classificação dos inscritos será mediante questionário de análise curricular, realizado de modo online pelo CIEE, durante a etapa de inscrição. Os estagiários selecionados terão direito a uma bolsa-auxílio de R$ 877,63, mais auxílio-transporte de R$ 179,91 para jornada de 20 horas semanais.



O número de vagas está distribuído da seguinte forma: Administração (03); Biologia/Química (02); Direito (02); Engenharia Civil (01); Engenharia Eletrônica (01); Engenharia Mecânica (01); Serviço Social (02).

