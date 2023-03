RIGRAS abre processo seletivo para o setor de manutenção

SIGA O SCA NO

Rigras -

A RIGRAS transportes coletivos e turismo, que iniciará as operações no transporte coletivo em São Carlos está com processo seletivo aberto para o setor de manutenção, confira:

Moleiro;

Lubrificador;

Mecânico Diesel;

Eletricista.

Os requisitos são:

Residir em São Carlos ou Ibaté;

Ensino fundamental;

Experiência na área pretendida;

Disponibiliade de horário;

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail faleconosco@suzantur.com.br ou entregar diretamente na garagem da Suzantur, na Av. DR. Heitor José Reali, 200 Distrito Industrial Miguel Abdelnur.

Leia Também