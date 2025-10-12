Região gera 18.138 empregos nos primeiros oito meses de 2025

Agropecuária: na campeã regional do emprego, Matão, este foi o setor que abriu o maior número de vagas - Crédito: Foto: Raylton Alves/Agência ANA/Agência Brasil

A Região Central Paulista, que reúne 26 municípios, gerou entre janeiro e julho deste ano um total de 18.138 postos de trabalho formal. Os dados são oficiais do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego na semana passada.

A pesquisa levanta apenas os empregos formais, ou seja, aqueles com carteira registrada e com todos os direitos trabalhistas previstos na CLT. Os números revelam a geração de 2.267 empregos por mês na região, ou um total de 75,57 vagas ocupadas por dia. Se dividirmos por município, os dados apontam a geração média de 697,6 vagas para cada um dos 26 municípios.

Porém, a geração de empregos está concentrada em quatro municípios que, juntos, abriram 12.955 vagas — o equivalente a 71,42% do total, ou quase três quartos das novas oportunidades.

Novamente, o município que mais abriu novas vagas de emprego foi Matão, com 6.758 postos criados. Em seguida vem São Carlos, que abriu 2.658 postos de trabalho. Araraquara ficou em terceiro lugar, com 2.077 novas vagas preenchidas.

Entre os municípios de pequeno porte, o que mais se destacou na região foi Santa Rita do Passa Quatro, com 1.462 postos de trabalho abertos. Itápolis gerou 889 empregos no período; Ibitinga, 681 vagas; Porto Ferreira, 639 novos postos de trabalho; e Taquaritinga registrou 509 novos contratos de trabalho entre janeiro e agosto deste ano.

Os demais 20 municípios abriram menos de 500 postos de trabalho. Apenas Américo Brasiliense (-128) e Santa Lúcia (-19) encerraram os primeiros oito meses de 2025 com saldo negativo.

Rio Claro gera 1.774 empregos

Rio Claro, que não faz parte da Região Central, mas é uma cidade de porte médio como São Carlos e geograficamente próxima, abriu 1.774 novos postos de trabalho entre janeiro e agosto de 2025. Nesse período, houve 26.281 admissões e 24.507 demissões.

Matão puxa a geração de novas vagas

Com forte presença econômica no agronegócio e no parque industrial, Matão mais uma vez é destaque na geração de novos postos de trabalho. Entre janeiro e julho, o município apresentou saldo positivo de 6.758 vagas.

O setor da agropecuária abriu 4.843 postos de trabalho. O de serviços gerou 1.000 novos contratos, seguido pela indústria, com 602, e pela construção civil, com 276. O comércio criou 37 vagas.

RANKING DE MUNICÍPIOS QUE MAIS GERARAM EMPREGOS NA REGIÃO CENTRAL (*)

1 – Matão 6.758

2- São Carlos 2.658

3- Araraquara 2.077

4 – Santa Rita do Passa Quatro 1.462

5 – Itápolis 889

6 – Ibitinga 681

7 – Porto Ferreira 639

8 – Taquaritinga 509

9- Ibaté 477

10 – Gavião Peixoto 461

11 – Tabatinga 447

12 – Ribeirão Bonito 355

13 – Borborema 355

14 – Descalvado 260

15 – Motuca 238

16 – Fernando Prestes 130

17 – Rincão 91

18 – Trabiju 45

19 – Boa Esperança do Sul 44

20 – Santa Ernestina 42

21- Dobrada 34

22 – Dourado 34

23 – Cândido Rodrigues 25

24 – Nova Europa 21

25 – Santa Lúcia -13

26 – Américo Brasiliense -128

(*) FONTE: CAGED -_ Ministério do Trabalho e Emprego

