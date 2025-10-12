(16) 99963-6036
Região gera 18.138 empregos nos primeiros oito meses de 2025

A cidade que mais gerou empregos foi Matão, com 6.758 novas vagas; apenas dois municípios apresentaram números negativos

12 Out 2025 - 09h01Por Da redação
Agropecuária: na campeã regional do emprego, Matão, este foi o setor que abriu o maior número de vagas - Crédito: Foto: Raylton Alves/Agência ANA/Agência BrasilAgropecuária: na campeã regional do emprego, Matão, este foi o setor que abriu o maior número de vagas - Crédito: Foto: Raylton Alves/Agência ANA/Agência Brasil

A Região Central Paulista, que reúne 26 municípios, gerou entre janeiro e julho deste ano um total de 18.138 postos de trabalho formal. Os dados são oficiais do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego na semana passada.

A pesquisa levanta apenas os empregos formais, ou seja, aqueles com carteira registrada e com todos os direitos trabalhistas previstos na CLT. Os números revelam a geração de 2.267 empregos por mês na região, ou um total de 75,57 vagas ocupadas por dia. Se dividirmos por município, os dados apontam a geração média de 697,6 vagas para cada um dos 26 municípios.

Porém, a geração de empregos está concentrada em quatro municípios que, juntos, abriram 12.955 vagas — o equivalente a 71,42% do total, ou quase três quartos das novas oportunidades.

Novamente, o município que mais abriu novas vagas de emprego foi Matão, com 6.758 postos criados. Em seguida vem São Carlos, que abriu 2.658 postos de trabalho. Araraquara ficou em terceiro lugar, com 2.077 novas vagas preenchidas.

Entre os municípios de pequeno porte, o que mais se destacou na região foi Santa Rita do Passa Quatro, com 1.462 postos de trabalho abertos. Itápolis gerou 889 empregos no período; Ibitinga, 681 vagas; Porto Ferreira, 639 novos postos de trabalho; e Taquaritinga registrou 509 novos contratos de trabalho entre janeiro e agosto deste ano.

Os demais 20 municípios abriram menos de 500 postos de trabalho. Apenas Américo Brasiliense (-128) e Santa Lúcia (-19) encerraram os primeiros oito meses de 2025 com saldo negativo.

Rio Claro gera 1.774 empregos

Rio Claro, que não faz parte da Região Central, mas é uma cidade de porte médio como São Carlos e geograficamente próxima, abriu 1.774 novos postos de trabalho entre janeiro e agosto de 2025. Nesse período, houve 26.281 admissões e 24.507 demissões.

Matão puxa a geração de novas vagas

Com forte presença econômica no agronegócio e no parque industrial, Matão mais uma vez é destaque na geração de novos postos de trabalho. Entre janeiro e julho, o município apresentou saldo positivo de 6.758 vagas.

O setor da agropecuária abriu 4.843 postos de trabalho. O de serviços gerou 1.000 novos contratos, seguido pela indústria, com 602, e pela construção civil, com 276. O comércio criou 37 vagas.

RANKING DE MUNICÍPIOS QUE MAIS GERARAM EMPREGOS NA REGIÃO CENTRAL (*)

1 – Matão                 6.758
2- São Carlos                 2.658     
3- Araraquara                 2.077
4 – Santa Rita do Passa Quatro        1.462
5 – Itápolis                889
6 – Ibitinga                 681
7 – Porto Ferreira             639
8 – Taquaritinga             509
9- Ibaté                 477
10 – Gavião Peixoto            461
11 – Tabatinga                 447
12 – Ribeirão Bonito             355
13 – Borborema            355
14 – Descalvado             260
15 – Motuca                 238
16 – Fernando Prestes            130
17 – Rincão                91
18 – Trabiju                45
19 – Boa Esperança do Sul        44 
20 – Santa Ernestina            42
21- Dobrada                 34
22 – Dourado                34
23 – Cândido Rodrigues            25
24 – Nova Europa            21                
25 – Santa Lúcia            -13
26 – Américo Brasiliense         -128

(*) FONTE: CAGED -_ Ministério do Trabalho e Emprego 

