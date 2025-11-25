Região Central gera 17.928 empregos nos primeiros nove meses de 2025

Produção de laranja a cultura é uma das principais de Matão, município que gerou mais de 6.500 empregos nos primeiros nove meses de 2025. - Crédito: divulgação

A Região Central Paulista, também conhecida como Região Administrativa Central (RA) do Estado de São Paulo, gerou 17.928 empregos nos primeiros nove meses de 2025. Os dados são oficiais do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, e incluem apenas o trabalho formal, ou seja, aquele com carteira assinada e todos os direitos previstos na CLT.

A pesquisa do CAGED revela a criação de, em média, 1.992 postos de trabalho por mês, o equivalente a 66,4 por dia. Se dividirmos o volume total pelos 26 municípios da região, teremos uma média de 689,53 vagas criadas por município.

Porém, apenas os cinco municípios que mais geraram empregos nos primeiros nove meses do ano (Matão, São Carlos, Araraquara, Santa Rita do Passa Quatro e Itápolis) somaram 13.793 vagas, o que representa 76,93% do total da Região Central. Os demais 22 municípios, juntos, geraram apenas 4.135 vagas, ou 23,06% do total.

Matão lidera a criação de novos contratos CLT em 2025 (+6.542), seguido de São Carlos (+2.917), Araraquara (+2.082), Santa Rita do Passa Quatro (+1.262) e Itápolis (+1.030). Apenas dois municípios apresentaram desempenho negativo: Américo Brasiliense fechou 169 postos de trabalho e Santa Lúcia outros 16.

A região se destaca pela diversidade da estrutura produtiva, com setores como agroindústria, têxtil, minerais não metálicos, máquinas e equipamentos, além de forte desenvolvimento tecnológico, especialmente em São Carlos, onde se encontram importantes centros de pesquisa.

A RA Central ocupa 11.093,30 km², o equivalente a 4,46% do território paulista. Araraquara e São Carlos atuam como importantes polos regionais, com destaque para suas universidades e centros de pesquisa.

Entre os setores produtivos da região estão a agroindústria (açúcar, suco de frutas, ração), o setor têxtil (Ibitinga, Borborema, Tabatinga), vestuário, minerais não metálicos, máquinas e equipamentos e desenvolvimento tecnológico.

Gavião Peixoto, onde a Embraer realiza a montagem final de aeronaves, e São Carlos, com seus centros de pesquisa, são exemplos do setor de alta tecnologia. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico criou polos para incentivar áreas como Alimentos e Bebidas, Metal-Metalúrgico, Saúde e Farma, e Têxtil, Vestuário e Acessórios.

São Carlos é um dos municípios que compõem a região central e é conhecido por sua forte vocação para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. A cidade abriga importantes instituições de ensino e pesquisa, como a UFSCar, a USP e o Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). Além disso, a proximidade com Araraquara, outro polo regional, reforça uma relação de intensa interdependência entre as cidades.

A região inclui ainda municípios como Ibitinga, Matão, Itápolis, Porto Ferreira e Descalvado, entre outros, cada um com características e setores produtivos específicos.

AGRO NOVAMENTE COLOCA MATÃO EM DESTAQUE – Em Matão, a criação de postos de trabalho neste ano foi puxada pelo setor agropecuário, com 4.608 vagas geradas. O setor de serviços abriu 1.067 novos contratos. A indústria garantiu 550 admissões e a construção civil, 256. O comércio registrou 61 vagas.

A produção agropecuária de Matão tem como destaque a cana-de-açúcar e a laranja. A cana representa 45,3% da produção local e a laranja, 40,5%. A soja responde por 5,2%, a goiaba por 4,4% e o limão por 1,6%. Na pecuária, os galináceos representam 98,5% da produção.

Conhecida como “terra da laranja”, Matão lidera o ranking de exportações da região, com destaque para a produção de suco. O município abriga uma das maiores plantas de processamento de suco de laranja do mundo, a da Citrosuco, responsável pelo processamento, pasteurização e armazenamento do produto. A citricultura é um dos pilares da economia local e representa parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) do município.

Há investimentos contínuos na expansão da capacidade de produção e armazenamento de suco de laranja, feitos por empresas locais e também internacionais.

A distribuição do PIB matonense é composta por 44,8% de serviços, 39,05% de indústria, 14,8% de impostos líquidos de subsídios e 1,41% de agropecuária. O PIB de 2021 foi de R$ 5,3 bilhões, com PIB per capita de R$ 66.812,00. As exportações chegaram a R$ 1,4 bilhão, enquanto as importações somaram R$ 55 milhões.

RANKING DO EMPREGO NA REGIÃO CENTRAL EM 2025 (JANEIRO A SETEMBRO)

Matão — +6.542 São Carlos — +2.917 Araraquara — +2.042 Santa Rita do Passa Quatro — +1.262 Itápolis — +1.030 Porto Ferreira — +722 Ibitinga — +662 Taquaritinga — +532 Tabatinga — +520 Gavião Peixoto — +492 Ibaté — +431 Ribeirão Bonito — +398 Borborema — +363 Descalvado — +267 Fernando Prestes — +143 Rincão — +88 Trabiju — +49 Santa Ernestina — +48 Dobrada — +41 Motuca — +37 Dourado — +30 Nova Europa — +19 Cândido Rodrigues — +6 Boa Esperança do Sul — +4 Santa Lúcia — –16 Américo Brasiliense — –169

