Região Central gera 12.175 empregos nos primeiros cinco meses de 2025

Produção de cana: cultura é uma das principais de Matão, município que gerou mais de 5.000 empregos nos cinco primeiros meses de 2025 - Crédito: divulgação

A Região Central Paulista, também referida como Região Administrativa Central (RA) do estado de São Paulo, gerou 12.175 empregos nos primeiros cinco meses de 2025. Os dados são oficiais do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego e só incluem o trabalho formal, que é aquele com carteira assinada e todos os direitos previstos na CLT.

A pesquisa CAGED revela uma geração de 2.470,2 postos de trabalho por mês e 81,16 por dia. Se dividirmos o volume de empregos gerados pelos 26 municípios, teremos 468,26 vagas geradas em cada município.

Porém, apenas os quatro municípios campeões do emprego nos primeiros cinco meses do ano (Matão, Araraquara, Santa Rita do Passa Quatro e São Carlos) geraram 10.533 vagas, ou 86,51% do total da Região Central. Os demais 22 municípios, somados, geraram apenas 1.642 vagas, ou 13,48% do total.

Matão está em primeiro na criação de novos contratos CLT em 2025 (+5.392), seguido de Araraquara (+1.811), Santa Rita do Passa Quatro (+1.725) e São Carlos (+1.605). Apenas dois municípios apresentaram resultados negativos: Américo Brasiliense fechou 54 postos de trabalho e Santa Lúcia, outros 22.

Essa região se destaca pela diversidade de sua estrutura produtiva, com setores como agroindústria, têxtil, minerais não metálicos, máquinas e equipamentos, além de um forte desenvolvimento tecnológico, especialmente em São Carlos, onde se localizam importantes centros de pesquisa.

A RA Central ocupa 11.093,30 km², o equivalente a 4,46% do território paulista. Araraquara e São Carlos atuam como importantes polos da região, com destaque para suas universidades e centros de pesquisa.

Entre os setores produtivos estão a agroindústria (açúcar, suco de frutas, ração), os setores têxteis (Ibitinga, Borborema, Tabatinga), vestuário, minerais não metálicos, máquinas e equipamentos, e desenvolvimento tecnológico.

Gavião Peixoto, onde a Embraer realiza a montagem final de aeronaves, e São Carlos, com seus centros de pesquisa, são exemplos do setor de alta tecnologia na região. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico criou polos para incentivar setores como Alimentos e Bebidas, Metal-Metalúrgico, Saúde e Farma, e Têxtil, Vestuário e Acessórios.

São Carlos é um dos municípios que compõem a Região Central e é conhecida por sua forte vocação para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. A cidade abriga importantes centros de pesquisa e universidades, como a UFSCar, a USP e o Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). Além disso, a proximidade com Araraquara, outro importante polo da região, cria uma relação de intensa interdependência entre as duas cidades.

Além de Araraquara e São Carlos, a Região Central inclui outros municípios como Ibitinga, Matão, Itápolis, Porto Ferreira e Descalvado, entre outros, cada um com suas características e setores produtivos específicos.

Agro novamente coloca Matão em destaque – Em Matão, a criação de postos de trabalho neste ano foi puxada pelo setor da agropecuária, com 3.679 vagas geradas. Serviços abriram 1.007 novos contratos. A indústria garantiu 492 admissões e a construção, 315. O único segmento que apresentou saldo negativo foi o comércio, com 30 postos de trabalho a menos.

A produção agropecuária de Matão tem como destaque a cana-de-açúcar e a laranja. A cana representa 45,3% da produção local e a laranja, outros 40,5%. A soja responde por 5,2%, a goiaba por 4,4% e o limão por 1,6%. Na pecuária, os galináceos representam 98,5% da produção.

A distribuição do PIB tem os serviços com 44,8%, a indústria com 39,05%, impostos líquidos de subsídios com 14,8% e a agropecuária com 1,41%. O PIB (2021) chega a R$ 5,3 bilhões e o PIB per capita a R$ 66.812,00. As exportações chegaram a R$ 1,4 bilhão e as importações a R$ 55 milhões.

RANKING DO EMPREGO NA REGIÃO CENTRAL EM 2025 (JANEIRO A MAIO)

1 - Matão ...................................... +5.392

2 - Araraquara ................................ +1.811

3 - Santa Rita do Passa Quatro ....... +1.725

4 - São Carlos ................................ +1.605

5 - Ibitinga ....................................... +855

6 - Taquaritinga ............................... +547

7 - Ibaté ............................................. +385

8 - Borborema .................................. +339

9 - Gavião Peixoto ........................... +315

10 - Descalvado ................................. +239

11 - Ribeirão Bonito .......................... +205

12 - Itápolis ......................................... +86

13 - Fernando Prestes ...................... +85

14 - Dourado ....................................... +64

15 - Rincão .......................................... +64

16 - Porto Ferreira ............................. +61

17 - Tabatinga ..................................... +60

18 - Cândido Rodrigues ..................... +56

19 - Dobrada ....................................... +54

20 - Trabiju .......................................... +45

21 - Santa Ernestina ........................... +41

22 - Boa Esperança do Sul ............... +26

23 - Motuca .......................................... +18

24 - Santa Lúcia ................................ -22

25 - Américo Brasiliense .................... -54

