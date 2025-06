Refrigerantes São Carlos abre vagas para vendedor nas cidades de São Carlos, Araraquara e Rio Claro

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Guaraná São Carlos - Crédito: divulgação

A empresa São Carlos Refrigerantes está com três vagas abertas para vendedor externo, com oportunidades nas cidades de São Carlos, Araraquara e Rio Claro. Os interessados devem ter experiência prévia em vendas, especialmente no segmento de bebidas.

Benefícios oferecidos:

Salário com registro CLT

Premiação por metas de venda

Vale-refeição

Vale-transporte

Moto fornecida pela empresa (necessário CNH com EAR)

Plano médico coparticipativo

Plano odontológico

Informações adicionais:

Horário de trabalho: das 07h30 às 17h48

Requisitos: experiência em vendas e carteira de habilitação com observação EAR

Como se candidatar:

Os currículos devem ser enviados para o e-mail:

adm@refrigerantessaocarlos.com.br

Também é possível entregar pessoalmente na sede da empresa, localizada na Rua Alessandro Di Salvo, nº 191, Jardim Novo Horizonte, São Carlos/SP.

Leia Também