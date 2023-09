Raízen realiza feirão de empregos em Ibaté

SIGA O SCA NO

Raizen - Crédito: divulgação/Araraquara Agora

A Raízen, referência global em bioenergia, promoverá um feirão de emprego no município de Ibaté (SP) a partir de amanhã, 5 de setembro, na sede da Prefeitura da cidade. O objetivo da ação é preencher as mais de 20 vagas abertas, que incluem oportunidades para motoristas e operadores de máquinas e colhedoras.

É necessário ter concluído o ensino médio, possuir experiência e disponibilidade para turnos. Para alguns dos cargos é necessário possuir CNH adequada a função. A contratação ocorrerá no regime CLT e, entre os benefícios, além de remuneração compatível com o mercado, os profissionais terão acesso a convênios médico, odontológico, ótico e farmacêutico, vale alimentação, seguro de vida e transporte gratuito, de acordo com a realidade de cada local de atuação.

Para o atendimento presencial, a recepção será feita das 9h às 16h, e será organizada por ordem de chegada. Os interessados deverão comparecer levando um currículo impresso, RG ou CNH. Os currículos também podem ser enviados pelo site: https://genteraizen.gupy.io/.

Com mais de 46 mil colaboradores e 15 mil parceiros de negócios espalhados pelo País, a Raízen, que é protagonista na transição energética, busca promover um ambiente de trabalho inovador, ético, inclusivo, seguro, sustentável e que respeite as pessoas e suas individualidades. Para isso, busca estes valores e compromissos nos profissionais que integrarão seus times.

Serviço - Feirão de vagas em Ibaté

Data: 5 e 6 de setembro

Horário: Das 9h às 16h

Local: Prefeitura Municipal de Ibaté - Avenida São João, 80 - Jardim Mariana - Ibaté\SP

O que será necessário para a candidatura no feirão:

Currículo

RG

CNH

