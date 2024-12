Compartilhar no facebook

Raizen - Crédito: divulgação/Araraquara Agora

A Raízen, empresa multinacional brasileira, está com processo seletivo aberto com 5 vagas em Ibaté. Confira as oportunidades:

O time da Raízen é formado por mais de 46 mil pessoas, atuando na produção de etanol e açúcar e na distribuição de combustíveis, produtos e serviços por meio da marca Shell, licenciada pela Raízen no Brasil, Argentina e no Paraguai.





