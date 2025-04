Raízen abre novas vagas de emprego em Ibaté; confira as oportunidades

Compartilhar no facebook

Raizen - Crédito: divulgação/Araraquara Agora

A Raízen, multinacional brasileira referência no setor de energia, anunciou a abertura de novas vagas de emprego para atuação na cidade de Ibaté (SP). As oportunidades são para contratação efetiva e abrangem diferentes áreas de atuação.

Confira as vagas disponíveis:

Instrumentista Sênior

Mecânico(a) de Manutenção Automotiva Sênior

Operador(a) de Extração I

Operador(a) de Produção de Açúcar I

Técnico(a) de Qualidade Integrada Júnior

As oportunidades são destinadas a profissionais que buscam crescimento em uma empresa sólida e inovadora. A Raízen conta com mais de 46 mil colaboradores e atua fortemente na produção de etanol, açúcar e na distribuição de combustíveis por meio da marca Shell — licenciada pela companhia no Brasil, Argentina e Paraguai.

Para mais informações sobre as vagas e candidatura, os interessados devem acessar este site.

