Provas para concurso da Prohab serão realizadas neste domingo

Prédio da Prohab em São Carlos - Crédito: divulgação

A Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab) realizará, neste domingo, 3 de agosto, a etapa de provas objetivas do concurso público organizado pelo Instituto Nosso Rumo. O certame tem como objetivo preencher vagas em diversos cargos técnicos e administrativos, entre eles: agente operacional, oficial de manutenção, operador de máquina industrial, operador de máquina pesada, assistente administrativo, fiscal de obras e posturas, técnico contábil, arquiteto, engenheiro civil e procurador jurídico.

As provas serão aplicadas em dois períodos: pela manhã, com abertura dos portões às 8h e fechamento às 8h30; e à tarde, com abertura às 13h30 e fechamento às 14h. Os candidatos deverão permanecer na sala por, no mínimo, duas horas. Para o cargo de Procurador Jurídico, haverá também aplicação de peça processual, com duração total de quatro horas.

Os locais de prova estão disponíveis na área do candidato, no site nossorumo.org.br. O diretor-presidente da Prohab, Marquinho Amaral, destacou a importância do concurso para a reestruturação da empresa. “A Prohab passa por um momento de renovação e fortalecimento institucional. Este concurso público é uma oportunidade importante para atrair profissionais qualificados e comprometidos com o desenvolvimento urbano e a melhoria das políticas habitacionais da cidade. Tenho plena confiança de que os novos colaboradores contribuirão para uma Prohab mais eficiente, moderna e voltada ao cidadão”.

O Instituto Nosso Rumo orienta que os candidatos levem o comprovante impresso com o local de prova e fiquem atentos aos critérios estabelecidos no edital.

Conforme o Decreto Estadual nº 66.575/2022, o uso de máscaras durante as provas é opcional. No entanto, devido à possibilidade de aglomeração, o Instituto recomenda sua utilização durante toda a permanência no local.

Para acessar a sala de provas, o candidato deverá apresentar documento original com foto. Não serão aceitos documentos digitais, cópias - mesmo autenticadas - boletins de ocorrência, carteiras de estudante ou qualquer outro documento não listado no edital. É obrigatória a utilização de caneta esferográfica com tinta preta ou azul e corpo transparente. Outras informações podem ser consultadas diretamente no site da organizadora.

