PremieRpet realiza grande processo seletivo neste sábado em Dourado

Fábrica da Premier Pet em Dourado - Crédito: reprodução

A PremieRpet, uma das maiores referências no segmento pet do Brasil, vai realizar um processo seletivo neste sábado, 31 de maio, a partir das 9h, em sua unidade fabril localizada na Rodovia Luís Augusto de Oliveira, KM 204, em Dourado. A iniciativa visa preencher diversas vagas em diferentes áreas e níveis da empresa.

Reconhecida nacionalmente como uma das melhores empresas para se trabalhar, a PremieRpet promete atrair candidatos de toda a região que sonham em integrar um time premiado, certificado pelo selo Great Place To Work e líder no ranking estadual de 2024.

Como participar

Os interessados devem enviar o currículo até sexta-feira, 30 de maio, às 12h, pelos canais oficiais:

WhatsApp: (16) 99250-7160

E-mail: recrutamento@premierpet.com.br

A empresa reforça que o envio prévio do currículo é obrigatório. Não serão aceitos currículos entregues no dia do evento, nem após o prazo estipulado.

Compromisso com a inclusão

De acordo com comunicado oficial, o processo seletivo contempla vagas para diferentes perfis profissionais, reafirmando o compromisso da empresa com a inclusão e a diversidade em seu quadro de colaboradores.

Sobre a PremieRpet

Com mais de 20 anos de atuação no mercado, a PremieRpet se consolidou como referência na produção de alimentos de alta qualidade para cães e gatos. Seus produtos são distribuídos em todo o Brasil e exportados para vários países. A empresa investe constantemente em inovação, tecnologia e desenvolvimento humano.

A companhia busca candidatos apaixonados pelo universo pet, com vontade de crescer profissionalmente em um ambiente que valoriza o bem-estar, a qualidade e o espírito de equipe.

Anote aí:

Processo Seletivo PremieRpet

Data: Sábado, 31 de maio de 2025

Horário: 09h

Local: Fábrica PremieRpet – Rodovia Luís Augusto de Oliveira, KM 204, Dourado

Currículos até: Sexta-feira, 30 de maio, às 12h

