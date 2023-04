Prefeitura realiza feirão de emprego para selecionar 65 profissionais da área de construção civil

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, iniciou, nesta segunda-feira (17/04), um plantão da Casa do Trabalhador no Centro Municipal de Extensão e Atividades Recreativas (CeMEAR), localizado do Jardim Gonzaga, para a contratação imediata de 65 profissionais da área de construção civil.

Recentemente, o bairro foi contemplado com o Programa Viver Melhor, do Governo do Estado, que tem como objetivo melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade, salubridade e regularização fundiária para as famílias com renda de até cinco salários mínimos e que residam em domicílios considerados inadequados. O projeto prevê a reforma de 232 casas, com investimento de R$ 4 milhões – recursos da agência de fomento Casa Paulista e execução da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) –, abrangendo melhorias como colocação de piso, revestimento, instalação de esquadrias, impermeabilização, restauração de telhados, reparos de drenagem, instalações elétricas e hidráulicas, conexão com rede de água e esgoto, melhorias em acessos e áreas comuns do núcleo habitacional, entre outros.

Desta forma, em uma parceria entre a empresa vencedora da licitação e a Prefeitura de São Carlos, serão contratados 65 trabalhadores da área da construção de forma imediata. O plantão da Casa do Trabalhador acontece no local até a próxima quinta-feira (20/04), sempre das 9h às 16h30, sendo necessário o interessado levar RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço para participar do processo. É importante lembrar que todos os currículos serão aceitos no plantão da Casa do Trabalhador, inclusive aqueles que não se destinam aos empregos na área de construção, para possíveis encaminhamentos futuros.

A secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Dani Favoretto Valenti, apresenta mais detalhes desta iniciativa. “A ideia deste feirão de emprego surgiu da necessidade e procura de uma empresa que venceu a licitação realizada pelo Governo do Estado para reformar 232 casas, em parceria com a Prohab São Carlos, e conta com vagas para ajudante de pedreiro, pedreiro, carpinteiro e pintor de obras. As vagas para ajudante de pedreiro não necessitam de experiência, enquanto, para as demais, o interessado deve ter no mínimo seis meses de experiência na função, mas em nenhuma delas exige apresentação de nível de escolaridade. Além disso, é importante esclarecer também que todos os serviços oferecidos na Casa do Trabalhador, como Passe-Emprego e Seguro-Desemprego, também estão sendo disponibilizados no ambiente, bastando a pessoa comparecer munida da documentação para concorrer a uma das vagas ou solicitar o serviço que deseja”, disse Dani.

O presidente da Prohab São Carlos, Rodson Magno do Carmo, ressalta que pretende conseguir a melhoria de ainda mais casas. “Este projeto do Governo do Estado vem para restaurar as casas e dar dignidade às pessoas. Conseguimos, com o deputado federal Fernando Marangoni, a melhoria de 232 casas em São Carlos e pretendemos obter melhorias em mais 600 residências, contemplando assim todo o Jardim Gonzaga. Atualmente, a empresa vencedora da licitação precisa da mão-de-obra para as obras que devem começar em pouco mais de uma semana, então o trabalhador aprovado pela empresa deve fazer os exames médicos e iniciar o trabalho já nos próximos dias”, comenta Rodson.

