Prefeitura em parceria com o SENAC abre curso gratuito de procedimentos contábeis

SIGA O SCA NO

Senac São Carlos - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) vai oferecer 20 vagas de formação profissional no curso de Procedimentos Contábeis Empresariais. A formação será realizada em outubro é será desenvolvida em parceria com o SENAC São Carlos. Com carga horária de 48 horas, o curso tem como objetivo capacitar o aluno de maneira prática, os meios para a interpretação, classificação e análise da fundamentação contábil da mesma maneira que se apresentam nas empresas brasileiras.

“A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda está sempre em busca de qualificação para os cidadãos, a parceria com o SENAC é importante no sentido de promover cursos para a formação profissional com certificação, ressaltou a secretária Danielli Favoretto Valenti.

As inscrições podem ser feitas de 27 de setembro a 05 de outubro, das 8h às 16h30, na Casa do Trabalhador, na avenida São Carlos, nº 1.839, no centro. Para se inscrever são necessários: RG, CPF, comprovante de residência, conhecimento mínimo de contabilidade, cálculos, básico em informática, interpretação de texto, idade mínima de 16 anos, cursando ensino médio.

Leia Também