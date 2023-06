Prefeitura de São Carlos lança concurso público nas áreas da saúde e educação

Concurso público - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, publicou os editais nº 003/2023 e 004/2023, referente abertura de concurso público para preenchimento de vagas nas áreas de educação e saúde. As informações foram divulgadas no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (29/06).

O edital nº 003/2023 engloba contratações para a Secretaria Municipal de Educação e disponibiliza uma vaga para os empregos públicos de Servente de Merendeira, Professor III - Área Educação Especial, Professor III - Área Música e Bibliotecário e duas vagas para Intérprete Educacional de Libras. Já o edital nº 004/2023 busca novos profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde e conta com dez vagas para Médico - Clínico Geral e Médico - Urgência e Emergência, quatro vagas para Médico – Psiquiatra e uma vaga para Operador de Rádio, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico - Cardiologista, Médico - Cirurgião Cabeça e Pescoço, Médico - Endocrinologista, Médico - Endocrinologista Infantil, Médico - Ginecologista, Médico - Hematologista, Médico - Infectologista, Médico - Neurocirurgião, Médico - Neuroclínica, Médico - Oftalmologista, Médico - Onco-Hematologista, Médico - Oncologista Cirúrgico, Médico - Oncologista Clínico, Médico - Pediatra, Médico - Pneumologista, Médico - Reumatologista, Médico - Saúde da Família, Médico – Urologista e Médico – Vascular.

As inscrições acontecem entre os dias 10/07 e 03/08 e serão realizadas exclusivamente pelo site da banca organizadora Nosso Rumo (https://www.nossorumo.org.br/), com as provas objetivas sendo aplicadas no dia 03/09. Depois, nos dias 28 e 29/10, ocorre a prova prática de Intérprete Educacional de Libras e a avaliação presencial da cota racial.

A diretora do Departamento de Coordenação da Carreira, Flávia Floriano, destaca que as vagas atendem a diversas necessidades. “São concursos referentes às áreas de saúde e de educação e, entre eles, temos o de servente de merendeira, que há tempos não fazíamos, e de funções como farmacêutico, fisioterapeuta e áreas médicas que não conseguimos suprir o quadro de vagas no último concurso que realizamos”, disse Flávia.

Os editais completos podem ser visualizados no link: http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/diario_oficial_2023/DO_29062023_2238.pdf.

