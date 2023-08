Prefeitura de Ribeirão Bonito está com concurso público aberto com salários de até R$ 4.012,00

cargos a serem preenchidos são:

Tratorista – Ensino Fundamental Completo

Agente Controladores de Vetores - Ensino Médio Completo

Assessor Administrativo - Ensino Médio Completo

Coletor de Dados - Ensino Médio Completo

Supervisor de Controle de Vetores - Ensino Médio Completo

Coordenador Financeiro – Nível Superior Completo

Enfermeiro - Nível Superior Completo

Farmacêutico - Nível Superior Completo

EDITAL: O edital completo do concurso está disponível nos sites www.integribrasil.com.br, www.ribeiraobonito.sp.gov.br; www.dioe.com.br

e afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito/SP.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas, exclusivamente, via Internet, até o dia 16 de agosto, pelo site www.integribrasil.com.br. Os candidatos devem localizar o atalho correspondente aos Concursos com inscrições abertas, selecionar o Concurso Público de Provas e Títulos Nº 01/2023 da Prefeitura de Ribeirão Bonito/SP, clicar sobre o emprego pretendido e seguir as orientações para a inscrição. A Prova Objetiva para todos os candidatos

inscritos está prevista para o dia 17 de setembro, em Ribeirão Bonito.

Dúvidas ou problemas na hora de se inscrever, entrar em contato com (11) 40227166. Outras informações na Prefeitura de Ribeirão Bonito, Praça dos

Três Poderes, S.N, Centro - (16) 3355-9900.

