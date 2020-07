Prefeitura de Ibaté abre vagas para contratação emergencial na saúde

Crédito: Divulgação

Em meio à pandemia do novo coronavírus, a prefeitura de Ibaté abriu um processo seletivo para contratação emergencial, em caráter temporário, na área de saúde.

São 10 vagas para auxiliar de enfermagem, com carga horário de 40 horas por semana e salário de R$1.210,57, destinadas para o Hospital e Maternidade Municipal e para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Ibaté.

As inscrições no Processo Seletivo Simplificado e Emergencial já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 29 de julho de 2020 (quarta-feira), das 9h30 às 18h, pessoalmente, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ibaté/SP, situado na Avenida São João, nº 1.771, Centro.

A Secretaria-adjunta Municipal de Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, destacou que os profissionais contratados deverão reforçar o quadro daqueles que já estão na linha de frente da pandemia do novo coronavírus em Ibaté. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica e do Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté, divulgados em relatório nesta segunda-feira (27), o município tem 159 casos confirmados, com apenas um óbito.

O Edital Nº 001/2020 completo e o requerimento de inscrição podem ser acessados no site da Prefeitura de Ibaté: https://www.ibate.sp.gov.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também