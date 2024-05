Pós-graduação em Matemática na USP: inscreva-se gratuitamente no mestrado ou no doutorado

Crédito: Ana Luísa Carreira de Santiago

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas, até dia 21 de maio, para o Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPGMat). São oferecidas, ao todo, 20 vagas para mestrado e 20 para doutorado.

Para se candidatar ao mestrado, é preciso ter realizado a colação de grau na graduação até a data de matrícula no Programa. Acesse o edital completo, que explica detalhadamente como funciona o processo de seleção, bem como o formulário de inscrição acessando este link: https://icmc.usp.br/e/261fe.

Já para se candidatar ao doutorado, é necessário ter título de mestre até a data de matrícula no Programa. Acesse o edital completo, que explica detalhadamente como funciona o processo de seleção, bem como o formulário de inscrição acessando este link: https://icmc.usp.br/e/3592f.

Mais informações também podem ser obtidas no site do programa www.icmc.usp.br/pos-graduacao/ppgmat/ingresso, bastando clicar em “alunos regulares”.

Excelência – Ao longo das mais de cinco décadas de existência, o PPGMat alcançou crescimento e reconhecimento ímpares, sendo que, desde 2013, é classificado com nota máxima (7) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

O programa tem, ainda, importante participação na formação de docentes e lideranças para diversas instituições de ensino e pesquisa em todo o Brasil. Em média, forma quase 7% da média nacional de doutores em matemática por ano, um dos indicativos mais expressivos de sua integração com a sociedade.

Outro diferencial do PPGMat é oferecer aos ingressantes a oportunidade de estudar e realizar suas pesquisas em São Carlos, uma cidade no interior do Estado de São Paulo conhecida como capital da tecnologia, que possui uma vida universitária muito dinâmica e variada. É possível, assim, conciliar uma ótima qualidade de vida, morando, por exemplo, a menos de 15 minutos de caminhada da Universidade (ou a menos de 5 minutos de carro) e ter acesso a todos os recursos e à infraestrutura oferecida pela USP, que é a melhor da América do Sul na maioria dos rankings.

