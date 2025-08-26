(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Confira o edital

PGE/SP abre 30 vagas em processo seletivo para cargos de nível médio e superior

26 Ago 2025 - 10h45Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Todos os cargos têm jornada de 40 horas semanais, com remuneração definida pela Lei Complementar n&ordm; 1.395/2023 - Crédito: divulgaçãoTodos os cargos têm jornada de 40 horas semanais, com remuneração definida pela Lei Complementar nº 1.395/2023 - Crédito: divulgação

A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP) está com processo seletivo em aberto para 30 vagas em cargos em comissão do Estado de São Paulo (CCESP) e funções de confiança do Estado de São Paulo (FCESP). As oportunidades são destinadas a candidatos com formação de nível médio e superior, em diferentes áreas de atuação.

A seleção será conduzida pela Coordenadoria de Administração (CA) da PGE/SP, com apoio do Departamento de Recursos Humanos (DRH), e compreende as seguintes etapas: inscrição, análise curricular, entrevistas e verificação documental.

As inscrições estão abertas entre 21 e 29 de agosto e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do link: https://forms.office.com/r/5nA4J4hJPq

As entrevistas com os candidatos habilitados ocorrerão entre 3 e 23 de setembro, de forma presencial ou remota. O resultado final será publicado até 3 de outubro, no Diário Oficial do Estado e no site da PGE.

Todos os cargos têm jornada de 40 horas semanais, com remuneração definida pela Lei Complementar nº 1.395/2023.

Para participar, os interessados devem comprovar formação acadêmica e experiência compatíveis com a vaga, além de atender a requisitos como idoneidade moral, reputação ilibada e não enquadramento em hipóteses de inelegibilidade previstas na legislação federal.

O edital completo está disponível neste link https://doe.sp.gov.br/executivo/procuradoria-geral-do-estado/processo-seletivo-pge-n-01-2025-de-20-de-agosto-de-2025-202508201112111991283901)

Dúvidas e informações adicionais podem ser encaminhadas para o e-mail: PGE-processoseletivo2025@sp.gov.br

Agência SP

Leia Também

Governo de SP recebe inscrições de processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico até 28
Empregos09h47 - 24 Ago 2025

Governo de SP recebe inscrições de processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico até 28

Balcão de Empregos do SCA oferece novas vagas de emprego; confira
Há vagas13h26 - 21 Ago 2025

Balcão de Empregos do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

Spani Atacadista abre vaga para Oficial de Manutenção em São Carlos
Empregos07h57 - 18 Ago 2025

Spani Atacadista abre vaga para Oficial de Manutenção em São Carlos

SP prorroga inscrições para 5 mil vagas de professores do Ensino Médio técnico até 28 de agosto
Empregos09h34 - 17 Ago 2025

SP prorroga inscrições para 5 mil vagas de professores do Ensino Médio técnico até 28 de agosto

Balcão de Empregos do SCA oferece novas vagas de emprego; confira
Há vagas15h31 - 13 Ago 2025

Balcão de Empregos do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

Últimas Notícias