PGE/SP abre 30 vagas em processo seletivo para cargos de nível médio e superior

Crédito: divulgação

A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP) está com processo seletivo em aberto para 30 vagas em cargos em comissão do Estado de São Paulo (CCESP) e funções de confiança do Estado de São Paulo (FCESP). As oportunidades são destinadas a candidatos com formação de nível médio e superior, em diferentes áreas de atuação.

A seleção será conduzida pela Coordenadoria de Administração (CA) da PGE/SP, com apoio do Departamento de Recursos Humanos (DRH), e compreende as seguintes etapas: inscrição, análise curricular, entrevistas e verificação documental.

As inscrições estão abertas entre 21 e 29 de agosto e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do link: https://forms.office.com/r/5nA4J4hJPq

As entrevistas com os candidatos habilitados ocorrerão entre 3 e 23 de setembro, de forma presencial ou remota. O resultado final será publicado até 3 de outubro, no Diário Oficial do Estado e no site da PGE.

Todos os cargos têm jornada de 40 horas semanais, com remuneração definida pela Lei Complementar nº 1.395/2023.

Para participar, os interessados devem comprovar formação acadêmica e experiência compatíveis com a vaga, além de atender a requisitos como idoneidade moral, reputação ilibada e não enquadramento em hipóteses de inelegibilidade previstas na legislação federal.

O edital completo está disponível neste link https://doe.sp.gov.br/executivo/procuradoria-geral-do-estado/processo-seletivo-pge-n-01-2025-de-20-de-agosto-de-2025-202508201112111991283901)

Dúvidas e informações adicionais podem ser encaminhadas para o e-mail: PGE-processoseletivo2025@sp.gov.br

Agência SP

