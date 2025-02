Paraty Mobilidade abre mais de 60 vagas de emprego; há oportunidades para São Carlos

Compartilhar no facebook

Ônibus da Paraty - Crédito: divulgação

A Paraty Mobilidade, empresa de referência no transporte coletivo e fretado, está com mais de 60 vagas de emprego abertas na região de Araraquara. As oportunidades são para atuação nas cidades de São Carlos, Matão e Araraquara.

As vagas disponíveis incluem cargos para motoristas, mecânicos diesel, funileiros e eletricistas de autos. Confira as oportunidades por localidade:

Vagas disponíveis: São Carlos e Matão

20 vagas para Motorista

5 vagas para Mecânico Diesel

5 vagas para Funileiro

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem encaminhar o currículo pelo WhatsApp, no número (16) 99314-5797, ou pelo e-mail recrutamento@vparaty.com.br.

