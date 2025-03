Pão de Açúcar abre vagas de emprego em São Carlos; confira as oportunidades

Pão de Açúcar - Crédito: reprodução

O Pão de Açúcar abriu novas vagas de emprego na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. As oportunidades são para diferentes funções e níveis de experiência, incluindo posições para aprendizes e efetivos.

Vagas disponíveis:

Aprendiz Operador(a) de Caixa - Aprendiz

Atendente E-Commerce I - Efetivo

Operador(a) de Loja - Efetivo

Operador Loja II - Efetivo

Auxiliar de Manutenção - Efetivo

O Pão de Açúcar é uma das maiores empresas do varejo alimentar brasileiro, atuando com um modelo multiformato e multicanal. A rede reúne marcas renomadas como Pão de Açúcar e Extra, além de contar com produtos exclusivos como Qualitá, Taeq e Club des Sommeliers. Com mais de 765 lojas físicas e uma forte presença no e-commerce alimentar no Brasil, a empresa busca oferecer a melhor experiência para seus clientes e colaboradores.

Os interessados em se candidatar às vagas podem acessar este link.

