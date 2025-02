Outback oferece 76 vagas de emprego em Araraquara

Outback - Crédito: divulagação

Outback Steakhouse inicia um processo seletivo para preencher 76 vagas de emprego em sua nova unidade no Jaraguá Shopping Araraquara, em Araraquara (SP). Há oportunidades para os cargos de atendente de restaurante, atendente de bar, recepcionista, auxiliar de limpeza e auxiliar de cozinha. Os (as) interessados (as) podem se inscrever pelo site e preencher uma ficha para participar do processo seletivo, que acontece no dia 3 de março.



Com um plano de carreira bem estruturado, o Outback tem orgulho em afirmar que 84% de seus sócios proprietários, que comandam as unidades do ao redor do país, vieram da operação. Isso significa que os atuais sócios da empresa iniciaram as suas carreiras como recepcionistas, atendentes de restaurante ou bar ou auxiliares de cozinha e limpeza.



Desde o primeiro dia de trabalho, os profissionais são capacitados por um robusto sistema de treinamento, por isso, não é exigido que novos colaboradores tenham experiência em sua área de atuação. A cada nova posição, o colaborador recebe um pacote de conteúdos e competências para desenvolver sua qualificação.



O Outback oferece, além da remuneração, benefícios como: vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica. A inscrição pode ser feita virtualmente, e, durante o processo seletivo, os (as) candidatos passam por uma dinâmica em grupo e entrevistas. As pessoas selecionadas após essas etapas passam por um treinamento nos restaurantes para entenderem mais do dia a dia da operação e cultura da companhia.



Quem pode participar

Os (as) candidatos (as) devem ter mais de 18 anos e possuir ensino médio ou técnico completo, além de ter disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. O Outback procura pessoas dedicadas, com perfil dinâmico e vontade de crescer. Não é necessário ter experiência na área.

