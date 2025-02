Óticas Portal Prime abre vagas para gerente e vendedor(a) em São Carlos

Localizada na Avenida Dr. Teixeira de Barros (Rua Larga), nº 634, Vila Prado, ao lado do escritório do Cartão de TODOS, a ótica busca profissionais comprometidos e apaixonados por vendas.

Vagas disponíveis:

Gerente de Loja – Ótica

Gestão da equipe e acompanhamento de metas.

Garantir um atendimento excepcional ao cliente.

Organização da loja e controle de estoque.

Estratégias para crescimento das vendas.

Requisitos: Experiência com gestão no varejo (preferencialmente no segmento ótico), habilidades de liderança e foco em resultados.

Vendedor(a) – Ótica

Atendimento personalizado e consultivo.

Auxílio na escolha de armações, lentes e acessórios.

Organização da loja e reposição de produtos.

Acompanhamento de metas de vendas.

Requisitos: Experiência com vendas, excelente comunicação e perfil dinâmico e proativo.

Oferecemos: Salário fixo + comissão, oportunidades de crescimento e ambiente dinâmico!

Interessados devem enviar o currículo para: andre@padronanza.com.br (Padronanza Gestão Empresarial - empresa responsável pelo Recrutamento e Seleção).

Siga @oticasportalsaocarlos no Instagram e fique por dentro das novidades!

A Ótica Portal Prime, referência em qualidade e atendimento no segmento óptico, está com oportunidades abertas para quem deseja crescer profissionalmente no varejo.