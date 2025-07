Oportunidade de emprego: IFS abre processo seletivo para diversas vagas em São Carlos e região

IFS - Crédito: divulgação

O Instituto de Fomento à Saúde (IFS), organização sem fins lucrativos que atua no fortalecimento da saúde pública e no apoio à gestão de hospitais filantrópicos, está com novo processo seletivo aberto. A iniciativa representa uma excelente oportunidade para profissionais que desejam contribuir com causas sociais e fazer a diferença no setor da saúde.

Com vagas disponíveis para atuação em São Carlos e também em outras localidades, o processo contempla diversos perfis profissionais, reforçando o compromisso do Instituto com a excelência e expansão dos serviços prestados.

Confira as vagas disponíveis:

Analista Administrativo

Analista Contábil

Analista de Qualidade

Analista de Departamento Pessoal

Analista de Faturamento

Assistente Administrativo

Assistente de Diretoria

Coordenador Administrativo

Diretor de Unidade de Saúde

Enfermeiro de CCIH

Enfermeiro da Qualidade

Coordenador de Enfermagem

Profissionais interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail curriculo@ifs.org.br, informando também sobre a disponibilidade para mudança de cidade.

