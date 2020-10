Novas turmas de Bombeiro Profissional Civil com início em outubro

A AVANTE Centro Educacional está com matrículas abertas para o curso de Bombeiro Profissional civil diurno e noturno, ambas as turmas com início nesse mês de outubro.

Com 240 horas, o curso de formação de Bombeiro Profissional Civil da AVANTE possui conteúdo programático de acordo com a NBR 14.608, as aulas teóricas são apostiladas com todo material incluso no valor do curso além das atividades práticas e simulações correlacionadas em ambientes externos ou sede.

A AVANTE possui homologação junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar/SP, além de instrutores Bombeiros credenciados junto ao CNBC (Conselho Nacional de Bombeiros Civis).

Devido ao nosso cenário atual, estamos seguindo com todos os protocolos de higiene e segurança, trabalhando com turmas e horários reduzidos para um aproveitamento bom e seguro dos nossos alunos.

Não deixe o tempo e as oportunidades passarem, decida ser, fazer e buscar o melhor hoje e agora, 2020 ainda não acabou, é tempo de inovar e realizar sonhos!

Mais informações:

Endereço: Rua sete de setembro,2247 – Centro – São Carlos

Telefone: (16) 3413-7111 WhatsApp (16) 98170-1587

