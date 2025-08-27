MRV abre vagas em canteiros de obras em São Carlos

O mercado de trabalho no Brasil vive seu melhor momento, com a menor taxa de desemprego em mais de uma década. Em sintonia com o cenário positivo, a MRV, maior construtora da América Latina e integrante do grupo MRV&CO, anuncia a abertura de mais de 970 vagas em canteiros de obras em cerca de 60 cidades brasileiras. Para São Carlos são 12 vagas a serem preenchidas.

As oportunidades são para profissionais com experiência na construção civil, com destaque para os cargos de oficial de obras, montador e pintor, que concentram o maior número de vagas. Há oportunidades também para ceramistas, pedreiros, encanadores, eletricistas, armadores, serventes, gesseiros (inclusive drywall), entre outros.

“Essas contratações reforçam o compromisso da MRV com o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua e com a geração de empregos diretos nas comunidades locais”, afirma Renan Pepato, Gestor de Obras da MRV.

Alguns exemplos de quantidade de vagas nas cidades são: São Paulo oferece 63 vagas, Contagem (MG) 66, e Porto Alegre, com 31. Outros municípios com bastante oportunidade são Belo Horizonte, Salvador e Rio de Janeiro.

Além de salário compatível com o mercado, vale-transporte, a empresa oferece ao colaborador o programa Ser Sangue Verde, que conta com iniciativas exclusivas como: condições especiais para a compra do imóvel na companhia e acompanhamento psicológico, entre outros. Além do Acolher que permite uma rotina de trabalho mais flexível para pai, mãe ou responsável legal de Pessoas com Deficiência (PCDs), transplantados ou com doenças degenerativas.

Os interessados devem se inscrever na página Carreiras, disponível no site da MRV&CO.

