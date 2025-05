McDonald's oferece 35 novas oportunidades de trabalho em São Carlos

Compartilhar no facebook

Mcdonalds - Crédito: divulgação

O McDonald’s oferece 35 novas oportunidades de trabalho em seus quatro restaurantes em São Carlos. As oportunidades, destinadas para pessoas com e sem deficiência, são para o cargo de Atendente de Restaurante e os candidatos devem ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio. Não é exigida experiência anterior.

A marca é reconhecida por ser a principal porta de entrada para o primeiro emprego de jovens no Brasil. Na empresa, eles têm acesso a uma oportunidade profissional justa e contam com benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico, Wellhub, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar, plano de carreira e programa de participação nos resultados.

Além disso, os contratados passam a fazer parte de um programa de capacitação e desenvolvimento, que contempla o aprimoramento de habilidades técnicas e comportamentais e gera condições para que todas as pessoas possam alcançar o crescimento profissional dentro ou fora da companhia.

Ao oferecer essas oportunidades a jovens sem experiência, a Arcos Dorados, operadora da marca McDonald’s na América Latina e Caribe, incentiva a educação, gera mobilidade, acesso e desenvolvimento para as comunidades onde está presente.

Para concorrer às vagas, basta encaminhar o currículo para recrutamentopessoasmcd@gmail.com, ou para os telefones (16) 99721-4596 e (16) 98219-3572. Também é possível acessar https://restaurantemc.gupy.io/ , selecionar o estado e a cidade para realizar a inscrição.

