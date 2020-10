Matrículas abertas para o curso de auxiliar de cabeleireiro no Instituto 7 de Setembro

26 Out 2020 - 09h13

O INSTITUTO 7 DE SETEMBRO está com matrículas abertas para o curso rápido de AUXILIAR DE CABELEIREIRO

Para você que quer ingressar nesse campo da beleza, e que no fim do ano, sempre tem vagas em aberto nos salões de beleza para esse tipo de mão de obra, que está escasso no mercado.

Será um curso com 50 horas de aula, duas vezes por semana, tendo em vista a competência de :

Organizar o ambiente e os processos de trabalho do cabeleireiro;

Higienizar e modelar os cabelos;

Hidratar e reconstruir os fios de cabelo;

Auxiliar na execução dos procedimentos de alteração da estrutura dos fios de cabelo (coloração, descoloração, alisamentos e afins);

Essa mão de obra está escassa, conforme informações obtidas com os profissionais cabeleireiro da cidade, e aonde eles necessitam de pessoas capacitadas para exercer essa função dentro do seu estabelecimento de beleza.

Se você quer uma oportunidade de entrar nesse ramo de atividade, venha fazer nosso curso e esteja pronta para o mercado da beleza.

Provável início em 09/11, todas as terças e quintas, com previsão de término do curso dia 17/12. Vagas limitadas.

SERVIÇO

WhatsApp: 16 99762-3545 ou 99286-3838

Telefone: 16 3415-2777

Endereço: Rua 7 de Setembro n2203 - Centro - São Carlos

