Matrículas abertas para Curso de Barbeiro, Manicure e Pedicure com isenção de matrícula.

O Instituto 7 de Setembro, está com uma promoção imperdível. Quem fechar a matrícula até dia 15/10, estará tendo a isenção de 200 reais da taxa de matrícula.

Nos Cursos de Barbeiro e de Manicure e Pedicure no período da manhã, você terá um ótimo desconto! Não perca tempo e invista em você. Tenha seu próprio negócio e faça seu horário com flexibilidade.

O Curso de Barbeiro tem duração de 6 meses, aulas uma vez por semana e você faz as aulas praticas 90% do curso, colocando a mão na massa para aprender de verdade cortes de cabelos e de barba, com professores altamente qualificados.

Já o Curso de Manicure e Pedicure, tem duração de quatro meses, aulas uma vez por semana, com teoria e prática. Corpo docente capacitados.

Estamos também com matrículas abertas para os Cursos:

Maquiagem Profissional;

Designer de Sobrancelha;

Curso de Cabeleireiro;

Informações e contato

WhatsApp: 16-99762- 3545 ou agende um horário e venha conhecer nossa escola

Rua 7 de Setembro nº 2203 - Centro - São Carlos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também