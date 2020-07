Latam demite mais de 200 funcionários nesta quinta-feira em São Carlos

Foto mostra um dos angares da Latam antes da pandemia - Crédito: Marcio David/arquivo SCA

A Latam realizou a demissão em massa de funcionários no Centro de Manuntenção (MRO) da empresa em São Carlos, nesta quinta-feira (2). Segundo a assessoria de imprensa, 204 colaboradores foram dispensados. O motivo é a pandemia de coronavírus que afetou o setor áereo.

Em nota enviada ao São Carlos Agora, a assessoria informou que devido aos efeitos da pandemia de Covid-19, a empresa buscou, por intermédio de um novo Acordo Coletivo de Trabalho, formas de minimizar os impactos econômicos e principalmente os sociais, para preservar os empregos e foi a única aérea a fechar o acordo com os Sindicatos dos Aeroviários, cuja proposta foi aprovada em Assembleia pelos colaboradores.

O acordo contempla a implantação de PDV (Programa de Demissão Voluntária), com benefícios aos funcionários que aderiram; e de LNR (Licença Não-Remunerada), por no mínimo três meses e com garantia de estabilidade de emprego durante o período de licença.

Baseado nesse acordo e no cenário atual gerado pela pandemia, especificamente no Centro de Manutenção em São Carlos (MRO) , 204 colaboradores terão seus contratos de trabalho rescindidos. Desse total, 23% representam funcionários que aderiram ao PDV. Além disso, sete outros colaboradores entrarão em Licença Não-Remunerada.

A companhia reforça que as operações no MRO seguem normalmente.

