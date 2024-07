SIGA O SCA NO

Laboratório Maricondi - Crédito: Reprodução Google Maps

O laboratório Maricondi, com sede em São Carlos, está com vagas de emprego em aberto. Confira as oportunidades:

Assistente de qualidade analítica

Auxiliar de laboratório - temporário

Auxiliar de limpeza

Estagiário

Estagiário (contabilidade)

Estagiário (qualidade analítica)

Recepcionista – temporário

Para mais informações sobre a vaga e como se candidatar, acesse esse link.

