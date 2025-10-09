Crédito: Divulgação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (9) os resultados do módulo “Trabalho e Rendimento” do Censo Demográfico 2022, que detalham o perfil da população ocupada no Brasil e permitem recortes por município. Em São Carlos, os números mostram um mercado de trabalho fortemente concentrado no setor privado e com significativa presença de trabalhadores por conta própria.

Segundo o Censo, no ano de 2022, época que a coleta de dados foi realizada, em São Carlos, o setor privado foi responsável por empregar a maior parte dos trabalhadores no município, com 72.650 pessoas. O setor público aparece em seguida, com 14.218 ocupados, e as empresas estatais empregavam 570 trabalhadores. Há ainda 133 militares, 4.272 trabalhadores domésticos, 5.196 empregadores, 29.211 pessoas que trabalham por conta própria e 654 não remunerados que ajudam em atividades familiares.

Os dados mostram que a grande maioria da população ocupada de São Carlos possui apenas um trabalho formal ou informal. São 119.808 pessoas nessa condição, o que representa 94,41% do total. Outras 4.704 pessoas têm dois trabalhos (3,71%) e 2.392 exercem três ou mais atividades (1,88%).

Em relação ao tipo de vínculo empregatício, o emprego formal ainda predomina, mas há mais de 14 mil trabalhadores sem carteira assinada na cidade, concentrados principalmente no setor privado e no trabalho doméstico. No setor privado, são 62.227 com carteira assinada e 10.423 sem registro. No setor público, 4.464 têm vínculo formal e 1.290 não possuem registro. Já entre os trabalhadores domésticos, 1.587 têm carteira assinada e 2.685 trabalham sem registro.

O levantamento também detalha o perfil de empregadores e trabalhadores por conta própria, evidenciando que a informalidade é expressiva entre os autônomos. Entre os empregadores, 4.867 possuem CNPJ e 329 não têm registro formal. Entre os trabalhadores por conta própria, 12.659 atuam com CNPJ e 16.552 sem registro, o que significa que mais da metade dos autônomos trabalham na informalidade.

O rendimento domiciliar mensal per capita em São Carlos foi calculado em R$ 2.281,26, valor acima da média estadual e nacional

