Inscrições prorrogadas para estágio no Ipem-SP; confira vagas em São Carlos

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, que tem como objetivo promover a confiança nas relações de consumo, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), convida estudantes do ensino médio, ensino técnico e ensino superior para estagiar nas unidades do instituto presentes nos municípios de São Paulo, Araçatuba, Bauru, Marília, Prudente, Piracicaba, Ribeirão Preto e São Carlos.

O período de inscrições teve início no dia 9 de junho, e foi prorrogado até às 12h00 da próxima segunda-feira, 30 de junho. Os municípios de Araçatuba, Bauru, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São Carlos apresentaram um baixo número de inscritos, fazendo com que o processo seletivo fosse estendido.

Os benefícios oferecidos incluem bolsa-auxílio, cujo valor varia de acordo com o nível de escolaridade: para estagiários de nível superior, o valor é de R$ 937,59 mensais para uma carga horária de 30 horas semanais; para nível técnico, R$ 787,58 por mês, também com 30 horas semanais; e para nível médio, o valor é de R$ 475,05 mensais, com carga horária de 20 horas semanais. Além disso, são oferecidos auxílio-refeição de R$ 41,71 por dia útil estagiado, auxílio-alimentação no valor de R$ 545,00 por mês, auxílio-transporte em valor integral e acesso ao programa Gympass/Wellhub.

As vagas destinadas aos alunos do ensino superior estão disponíveis para os seguintes cursos: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Comunicação Social, Jornalismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Tecnólogo em Logística, Tecnólogo em Automação, Tecnólogo em Elétrica, Tecnólogo em Eletrônica, Tecnólogo em Mecânica, Gestão de Recursos Humanos, Gestão da qualidade, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Serviço Social, Tecnologia da Informação e Sistemas de Informação.

As vagas destinadas aos alunos de ensino técnico estão disponíveis para os seguintes cursos: Técnico em Administração, Técnico em Eletrônica, Técnico em Automação Industrial, Técnico Eletroeletrônico, Técnico em Mecatrônica e Técnico em Robótica.