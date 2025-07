Inscrições para o concurso público da Prohab terminam na próxima quarta-feira

Prohab São Carlos -

A Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab) encerra na próxima quarta-feira, dia 16 de julho, o período de inscrições para o concurso público que oferece vagas em diversas áreas. As oportunidades são voltadas para candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio e superior, com salários iniciais que variam entre R$ 2.458,00 e R$ 13.908,56, além de benefícios.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br).

Entre os cargos ofertados estão: procurador jurídico, engenheiro, arquiteto, fiscal de obras e posturas, técnico contábil, assistente administrativo, operador de máquinas pesadas, operador de máquinas industriais, agente operacional e oficial de manutenção.

Segundo o diretor-presidente da Prohab, Marquinho Amaral, mais de 2 mil pessoas já realizaram a inscrição. “O concurso é uma oportunidade importante para quem deseja ingressar no serviço público e contribuir com o crescimento da nossa cidade. Reforçamos o convite para que todos os interessados não deixem para a última hora. Estamos confiantes de que o concurso vai fortalecer ainda mais a estrutura da Prohab, com profissionais qualificados e comprometidos com o desenvolvimento de São Carlos”, finalizou.

