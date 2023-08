Inscrições para novo concurso da prefeitura de São Carlos começam nesta segunda

Paço Municipal de São Carlos - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos abre nesta segunda-feira (21/08), a partir das 10h, as inscrições para um novo concurso público para os empregos de intérprete de libras, assistente social, psicólogo e controlador do município.

As inscrições devem realizadas via Internet até às 23h59 do dia 14 de setembro no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br. O interessado deve selecionar o certame desejado no campo “Inscrições abertas” com efetivação através do pagamento da taxa de inscrição.



Para o emprego de intérprete de libras foram abertas 5 vagas com salário de R$ 2.938,00 por 40h semanais; para assistente social são 2 vagas com salário de R$ 5.092,00 por 30h semanais, para psicólogo também foram abertas 2 vagas com salário de R$ 5.092,00 por 40h semanais e para controlador do município são 2 vagas e salário de R$ 8.306,00 por 40h semanais.



De acordo com o edital, também disponível no site www.nossorumo.org.br, no dia 30 de setembro, a partir das 15h, será feita a publicação da convocação para as provas objetivas. Nos dias 18 e 19 de novembro serão aplicadas as provas práticas e realizada a avaliação da cota racial. O resultado final será publicado no Diário Oficial do Município no dia 7 de dezembro.

