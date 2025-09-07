Inscrições para 2,2 mil vagas de soldados da PM começam nesta segunda-feira

Soldados vão realizar policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Foto: Divulgação - Crédito: divulgação

As inscrições para as 2,2 mil vagas de soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo começam a partir de segunda-feira (8) e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. O prazo termina em 23 de outubro.

O governo paulista publicou o edital do concurso no Diário Oficial do Estado (DOE) na quarta-feira (3). Para participar, os candidatos precisam atender aos requisitos do edital, como ter entre 17 e 30 anos, estar em dia com os certificados eleitorais e militares e atender aos critérios de altura mínima: 1,55 m para mulheres e 1,60 m para homens. A remuneração básica inicial para o cargo é de R$ 5.055,53.

Segundo o documento, os exames podem ser realizados em 37 municípios de São Paulo, além do Distrito Federal e em estados como Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Rio Grande do Sul e outros. Veja mais detalhes do edital aqui.

O processo de seleção é composto por fases que envolvem exames de conhecimentos, exame psicológico, de aptidão física, avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade e análise de documentos.

O candidato deve acompanhar a publicação da convocação no DOE, ou por consulta no site da Vunesp. No edital, ainda é recomendado que os participantes acessem diariamente os sites entre os dias 17 a 25 de novembro.

A atribuição do cargo é, principalmente, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, com aplicação da lei e combate às infrações penais e administrativas.

O trabalho só começa efetivamente após a conclusão do curso superior de técnico de polícia que acontece na Escola Superior de Soldados.

Fonte Agência SP

