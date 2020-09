Inscrições abertas para o curso de cuidador de idosos com isenção na taxa de matrícula somente hoje

Crédito: Divulgação

O Curso de Cuidador de Idosos da AVANTE possui metodologia exclusiva de ensino, elaborada e ministrada por um gerontólogo e pesquisador com qualificação comprovada na área.

Todo material recebido pelo aluno é gratuito, composto por apostilas, lista de exercícios e estudos de casos atualizados.

Nosso curso possui estágio supervisionado em ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos), todo organizado e orientado pela AVANTE.

Com abordagem prática do curso, você terá a oportunidade de realizar diversas ações necessárias para o cuidado com os idosos, como aulas práticas de banho de leito, aferição de pressão e instruções sobre alimentação e medicamentos.

Outro diferencial, é a INCLUSÃO e a LEGISLAÇÃO referente ao cuidador de idosos e a pessoa idosa - fato desconhecido pela maioria dos

cuidadores informais.

Gostou?

Venha se tornar um cuidador de idosos qualificado pela AVANTE, será um prazer fazermos parte da sua qualificação.

As inscrições realizadas hoje (02/09/2020) NÃO pagam a taxa de matrícula.

Endereço: Rua Sete de Setembro,2247 - Centro São Carlos

Contato: (16) 3413-7111 ou (16) 98170-1587

