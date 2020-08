Indústria e comércio tem saldo positivo de contratações em São Carlos

Crédito: Agência Brasil

Na cidade de São Carlos nos meses de maio e junho ocorreram a redução de 761 e 429 postos de trabalho respectivamente. No mês de julho a queda foi de 107 postos. Há uma clara tendência de estabilização das perdas.

O segmento de alimentação reduziu -72 postos de trabalho e alojamento -8 postos. O comércio e a indústria aumentaram em 63 e 118 postos de trabalho. E a construção civil -50 postos formais.

O principal fator positivo dentro da Indústria é a grande maioria dos segmentos da transformação se demonstraram empregadores, como materiais elétricos, máquinas e equipamentos, têxteis, material de transporte, materiais metálicos, químicos, borracha e material plástico.

O setor de serviços da cidade foi o maior em redução do saldo do emprego formal. Das 234 reduções do setor de serviços em São Carlos, -218 reduções ocorreram no segmento de transporte, armazenamento e correios. Certamente, este é um indicativo dúbio, pois pode demonstrar um claro ajustamento de quantidades de mercadorias transacionadas; ou formas mais eficientes de transporte como aquele realizado através do comércio eletrônico; ou ainda a utilização de frota própria pelo comprador da mercadoria.

O resumo do emprego da cidade por Grandes Setores está na Tabela 2 abaixo. O emprego formal de São Carlos possui 69.530 postos contra 71.999 do mês de janeiro. Mais do que um ajustamento quantitativo, o ajustamento parece estar ocorrendo no valor dos rendimentos do mercado local. E isso deprime a capacidade de recuperação de forma geral da economia.

A expectativa para o mês de agosto é a criação de emprego para a cidade de São Carlos. O mês de setembro até o momento é uma incógnita, mas poderá ter resultado positivo. Este é o cenário que o Informativo ACISC continuará a monitorar. (ACISC)

Fonte Acisc

